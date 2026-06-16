Óriási kézifék a spanyol labdarúgó-válogatottnál, meglepő számok érkeztek

Az afrikai együttes hőse 40 éves kapusa volt. Vozinha a statisztikákkal foglalkozó Opta kimutatása szerint a vb-k történetének legidősebb hálóőre lett, aki bemutatkozó meccsét kapott gól nélkül hozta le, tette mindezt egyébként hét védéssel.

Érdekesség, hogy a kiscsapat egyetlen szabálytalanságot követett el a találkozó során, pedig 74 százalékban a spanyoloknál volt a labda. Előbbi szám a legkevesebb világbajnokságon 1966 óta.

A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokság csoportkörében, Japán ellen találtak a kapuba, azóta 49 lövésük, valamint 2500 passzuk volt, de gólt nem ünnepelhettek.

A polymarket nevű oldalon érdekes fogadásokat lehet találni a meccsel kapcsolatban, akadt olyan, aki egymillió dollárt tett a spanyolok sikerére – a profitja csak 80 ezer lett volna –, de olyanról is jelent meg hír, aki 400 ezer dollárt tett arra, hogy az európaiak nem nyernek, ezzel több mint tízszeres pénzt zsebelt be.