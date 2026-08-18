Kína hosszú ideig az amerikai államkötvények legnagyobb birtokosa volt. 2019 februárjában a portfóliója elérte az 1130 milliárd dollárt, 2019 júniusában azonban Japán lépett az első helyre és azóta is megtartotta vezető pozícióját.

2021 végétől Kína elkezdte következetesen csökkenteni az amerikai államkötvény-állományát. 2021 decemberében Kína portfóliója 1070 milliárd dollárt, 2022 végén 867,1 milliárd dollárt, egy évvel később 816 milliárd dollárt, 2024 decemberében 759 milliárd dollárt tett ki, a tavalyi évet pedig 683,5 milliárd dolláron zárta.

Japán amerikai államkötvény-állományának az értéke 1160 milliárd dollár volt idén júniusban, ami 2,3 százalékos csökkenést jelent a májusi 1143 milliárd dollárhoz képest. Japán a legtöbb amerikai államkötvényt 2021 novemberében tartotta, 1325 milliárd dollár értékben.

Az Egyesült Királyság a második legnagyobb külföldi államkötvény-tulajdonos, júniusban 1 százalékkal 939,9 milliárd dollárra csökkent az állománya a májusi 948,6 milliárd dollárról.

Kína továbbra is az amerikai államkötvények harmadik legnagyobb külföldi tulajdonosa, bár júniusban a kötvényállomány 4 százalékkal 633,4 milliárd dollárra esett az előző havi 659,3 milliárd dollárról.