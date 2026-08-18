Polgármester: több mint fél méternyi víz tűnik el a Ráckevei-Soroksári Duna-ágból

Hétfőn ideiglenesen megnyitották a Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) zsilipjét, amellyel másodpercenként 20 köbméternyi plusz vizet juttatnak a fő Duna-ágba. A miniszterelnök szerint ezzel két centit nyerhetnek Paksnál. Deák Tibor, Ráckeve polgármestere az InfoRádióban elmondta: ha a Magyar Péter kormányfő által a hétvégén kritikusnak nevezett két napot (kedd, szerda) átmenetileg tudja segíteni az RSD vízszintjének megeresztése, akkor ezt „elég kreatív ötletnek” találja.

Mint mondta, vízügyi szakemberektől tájékozódott az ügyben. Elmondásuk szerint kedden és szerdán fog lesüllyedni a vízszint annyira, amit még az RSD el fog tudni viselni.

„Ez a 20 köbméter/szekundumos vízkieresztés, ami a Tassi zsilipnél történik, két napig fog tartani, annyi vizet lehet kiengedni a soroksári Dunából, és utána mintegy két hét fog eltelni addig, míg a Kvassay zsilipnél levő szivattyúállomások visszatermelik, visszaszivattyúzzák azt a vízszintet, amit most elvesztenek a Kis-Dunán” – mondta.

Beszélt arról is, hogy a Vizet a tájba program részeként a Ráckevei-Soroksári Duna-ág most is a normál vízszint fölött van 17 centivel. És van a téli üzemi vízszint, amikor a normál üzemhez képest 40 centiméterrel van lejjebb a vízszint. Tehát most

összesen 57 centiméter vízoszlop van, amit ezalatt a két nap alatt ki fognak engedni a Ráckevei-Soroksári Duna-ágból.

Ez a polgármester elmondása szerint a Ráckeveieket elsősorban látvány szempontjából fogja érinteni. A mezőgazdaságban lehetnek még hatásai, hiszen – ezt talán kevesebben tudják – az alföldi öntözőcsatornák szerteágazó része szorosan kapcsolódik az RSD-hez, ezért a következő két hétben ott kell számolni némi átmeneti vízhiánnyal. Azt nem tudja Deák Tibor, hogy a Vizet a tájba programot erre a két hétre felfüggesztik-e, vagy csak korlátozzák, ezt a vízügyi szakemberek fogják eldönteni.

Baranya Sándor: vissza fogják pótolni a vizet Mint az InfoRádió Aréna című műsorában Baranya Sándor egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője elmondta, az RSD vizét vissza fogják pótolni, amint megérkezik a Dunán a körülbelül csütörtökre várt plusz víz a folyó vízgyűjtőiről, ahol az elmúlt napokban esett az eső.

A következő napokban kiderül, hogy a fenékküszöb megépítése és ez az átmeneti vízpótlás elegendő lesz-e ahhoz, hogy legalább részben működőképes maradhasson a Paksi Atomerőmű.

A cikk Várkonyi Gyula interjúja alapján készült.