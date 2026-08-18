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Épül a fenékküszöb Paksnál.
Nyitókép: Facebook/Kapitány István

Durva versenyfutás Pakson: üzent a miniszter is

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ELŐZMÉNYEK

A munka Pakson megállás nélkül folytatódik. Az előrejelzések alapján a következő két nap kritikus lesz, ezért most minden óra számít – írja közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter.

„A fenékküszöb építésével párhuzamosan folyamatosan készülünk az előttünk álló napokra is” – olvasható Kapitány István posztjában.

Elkészültek a bárkák biztonságos rögzítését szolgáló földcsavarok, amelyekhez vastag acélsodronyokkal rögzítik a folyamatosan süllyesztett bárkákat. A bárkák süllyesztése már meghaladta a 150 centimétert, a művelet pedig folyamatosan zajlik – írja.

A bárkák alatti kimosódás mérséklése érdekében a szakemberek tegnap 400 tonna követ helyeztek el, és ma újabb 400 tonna kő kerül a mederbe.

Közben mindkét parton nagy erőkkel halad a fenékküszöb építése. A paksi oldalon elkészült a hídfőállás, amelyhez kapcsolódva kialakítják azt a pontot, ahonnan a teherautók a Duna mélyebb részeibe is el tudják juttatni a fenékküszöb építéséhez szükséges követ. Ezzel párhuzamosan a paksi és a dunaszentbenedeki oldalon is folyamatosan épül a fenékküszöb a part felől.

„Az előrejelzések szerint a Duna vízállása csütörtökig tovább csökken, ezért most a következő két napra koncentrálunk.” A szakemberek ezért megfeszített erővel dolgoznak azon, hogy az alacsony vízállás mellett is biztosítani lehessen a Paksi Atomerőmű a jelenleg üzemelő két turbinájának működési feltételeit.

Ami most Pakson történik, az valódi összefogás.

Most minden óra, minden centiméter és minden ember munkája számít – hangsúlyozza a miniszter.

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Durva versenyfutás Pakson: üzent a miniszter is

Durva versenyfutás Pakson: üzent a miniszter is

A munka Pakson megállás nélkül folytatódik. Az előrejelzések alapján a következő két nap kritikus lesz, ezért most minden óra számít – írja közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter.
 

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