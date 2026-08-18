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Erdõtûz füstje a Kithairon-hegyen, az Attika régióban, Athéntól északnyugatra fekvõ Porto Germeno környékén 2026. augusztus 3-án, amikor negyedik napja pusztítanak a lángok Görögországban.
Nyitókép: MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz

Az elöregedés okozza a sorozatos tragédiákat a görög tűzoltók szerint

Infostart / MTI

Az elöregedett elektromos hálózat lehet a felelős a Görögországban idén kitört erdőtüzek mintegy háromnegyedéért – jelentette a Kathimerini című görög lap a tűzoltóság adataira hivatkozva.

A tájékoztatás szerint mind a Krétán, mind pedig az Athénban augusztus elején kitört tüzeket az elektromos hálózat meghibásodása folytán felcsapott szikrák okozták, amelyek lángra lobbantották a növényzetet.

A hálózatot ugyanúgy karban kell tartani, mint egy autót; ha nem végzik el a szükséges javításokat, a hálózat ugyan nem áll le, de nem tudni, meddig működik még és mennyire biztonságosan – közölte egy, a lap által megszólaltatott szakember.

Görögország mintegy 250 ezer kilométeres elektromos hálózatának nagy része a föld fölött húzódik. A hálózatot működtető, részben magánkézben lévő Deddie villamosenergia-elosztó hálózati vállalat magáncégeken keresztül tartja karban a, lapnak névtelenül nyilatkozó szakemberek által „rendkívül elöregedettnek” minősített hálózatot.

A szakemberek emellett rámutattak arra is, hogy az évtizedeken át épített hálózatot eltérő anyagokból állították össze, amelyeket más és más gyártótól szereztek be, az ebből az okból eltérő műszaki szabványokkal rendelkező részeknek pedig a karbantartása is nehezebb.

A lapban idézett jelentésben kiemelték, hogy a hálózat föld alá vezetése egyelőre nem valósítható meg, az ugyanis ötször annyiba kerülne, mint a föld fölött húzódó vezetékek.

Nyitókép: Erdőtűz füstje a Kithairon-hegyen, az Attika régióban, Athéntól északnyugatra fekvő Porto Germeno környékén 2026. augusztus 3-án, amikor negyedik napja pusztítottak a lángok Görögországban.

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Kezdőlap    Külföld    Az elöregedés okozza a sorozatos tragédiákat a görög tűzoltók szerint

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