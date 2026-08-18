Nőtt a Vajda-Papír árbevétele és működési eredménye

A társaság a közlése szerint 10,41 milliárd forintos adózott eredményt ért el 2025-ben, szemben az előző év veszteségével. Az eredmény jelentős javulását a működési teljesítmény erősödése mellett a tárgyi eszközökhöz kapcsolódó számviteli hatások is támogatták. Emellett a cég hosszú lejáratú kötvénytartozása mérséklődött.

A saját tőke 49 százalékos bővüléssel 31,65 milliárd forintra emelkedett, ami tovább erősítette a vállalat pénzügyi stabilitását és fejlesztési lehetőségeit. Az ingatlanok, gépek és berendezések értéke 11,29 milliárd forintot tett ki, 86 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az eszközállomány jelentős növekedése tükrözi a cég hosszú távú fejlesztési stratégiáját és gyártókapacitásainak folyamatos bővítését – emelte ki a társaság.

A Vajda-Papír csoporthoz tartozó, alappapírgyártó és ingatlanhasznosító Vajda Real Estate Kft. árbevétele 2,1 százalékkal, 39,42 milliárd forintra, adózott eredménye 14,3 százalékkal, 1,52 milliárd forintra nőtt, miközben a saját tőke 15 százalékkal, 12,56 milliárd forintra bővült.

A társaság egyik stratégiai tevékenysége az alappapírgyártás, amely 2018 óta biztosítja a cégcsoport higiéniai papírtermékgyártásának alapanyag-ellátását, és 2023-tól már külső partnerek számára is értékesít alappapírt. A vállalat eszközállományának jelentős részét a termelő- és ingatlanvagyon alkotja, a befektetett eszközök értéke 38,6 milliárd forintot tett ki.

A Vajda-Papír csoport 2025-ben is folytatta hosszú távú fejlesztési programját, amelynek célja a gyártási kapacitások bővítése, a hatékonyság növelése és az ellátásbiztonság erősítése.

Dunaföldváron az új fejlesztési ütemben új gyártókapacitások, egy új gyártócsarnok és egy automatizált magasraktár jön létre. A fejlesztés részeként két új feldolgozó gépsort helyeznek üzembe, amelyek mintegy 30 ezer tonnával növelik a vállalatcsoport éves feldolgozási kapacitását. A beruházás hozzájárul az exportpiaci jelenlét további erősítéséhez, a termelési rugalmasság növeléséhez és a hazai ellátásbiztonság fenntartásához – hangsúlyozta a cég.

A közlemény szerint a Vajda-Papír csoport a pénzügyi beszámolási gyakorlatában kiemelt figyelmet fordít az átláthatóságra és a megfelelésre a nemzetközi elvárásoknak. A csoport meghatározó magyarországi társaságai, a Vajda-Papír Kft. és a Vajda Real Estate Kft. a 2025. évi egyedi pénzügyi kimutatásaikat a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) előírásai alapján készítették el.