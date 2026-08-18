Figler Zoltán a hajós közlekedésről: még nem vagyunk túl a nehezén

A Duna budapesti szakaszán most is sokan láthatnak különféle hajókat közlekedni. Vajon hogyan lehetséges ez? Mint Figler Zoltán az InfoRádióban elmondta, Budapest körzetében, a fő hajózóútban volt elég víz, tehát azok a turisztikai szolgáltatók, amelyek a helyi járatokat, sétahajózást, programhajózást biztosítják, el tudják indítani a járataikat. A szövetség főtitkára úgy fogalmazott:

a nagyobb szállodahajókat, az áruszállítást, illetve azokat a vidéki kiránduló és sétahajókat, érintette kellemetlenül a Duna alacsony vízállása, melyek a Dunakanyarban, Szentendre környékén vagy Visegrád-Esztergom között járnak. Ott nem tudtak közlekedni.

Utóbbi hajóknak mindössze 1-1,5 méter a merülése, tehát a mostani vízállásnál Budapesten nincs gondjuk.

A főtitkár arról is szólt, hogy azok, akik előre foglaltak helyet különféle sétahajózásokra vagy hasonló programokra, részt tudtak venni ezeken a programokon. Olyan esetek azonban előfordulhattak, hogy az utasok az energiakorlátozások miatt – ilyen például a díszkivilágítás szüneteltetése – nem pont azt a szolgáltatást kapták, amire jegyet váltottak.

Figler Zoltán úgy véli, még nem vagyunk túl a nehezén.

17-én, hétfőn 12 órakor 14 centin állt a budapesti vízszint, 18-án este pedig 8 centiméter lesz, tehát még apadni fog, de utána már emelkedés kezdődik.

Ez a korábbi „kényelmes” vízszinthez képest még mindig alacsony szintre emeli a Duna vizét, de legalább a hét végére már 50 centiméter körüli vízállást jeleznek előre a fővárosra, ami már országos szinten is megnyugtatóbb helyzetet jelent majd.

A főtitkár szerint még egy napot kell majd figyelni arra, hogy melyik hajó tud elindulni, akár a merülési mélysége miatt, de a szakemberek ezzel pontosan tisztában vannak.

Mint hozzátette: a budapesti turisztikai hajószolgáltatás ma már négy évszakos, vagyis 365 napon keresztül elérhető szinte az összes ilyen lehetőség, legyen az sétahajózás vagy programhajózás, utóbbi a vacsorával egybekötött hajózást jelenti.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.