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Harry Kane, a Bayern München angol játékosa a trófeával, miután 3-0-ra gyõztek a VfB Stuttgart ellen a labdarúgó Német Kupa döntõjében a berlini Olimpiai Stadionban 2026. május 23-án. A Bayern München mindhárom gólját Kane szerezte.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Aranylabda: Matthäus bemondta a szerinte tuti nevet

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Lothar Matthäus szerint a Bayern München angol csatára, Harry Kane a legnagyobb esélyes az idei Aranylabda elnyerésére.

Kane szerdán veszi át az Aranycipőt: a legeredményesebb európai góllövőnek járó elismerést azzal érdemelte ki – pályafutása során másodszor –, hogy 36-szor volt eredményes a Bundesliga legutóbbi kiírásban, így 72 ponttal az élen végzett. A német válogatott korábbi kiváló játékosa, Matthäus 1990-ben nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát, erre véleménye alapján idén Kane-nek van a legnagyobb esélye.

A 65 esztendős Matthäus szerint Kane az egész évben kiemelkedő teljesítménnyel járult hozzá a Bayern duplájához, Bundesliga- és Német Kupa-győzelméhez, s tette ezt anélkül, hogy gyenge időszaka lett volna.

Az egyetlen hátránya ebben a versengésben, hogy mind a Bajnokok Ligájában, mind a világbajnokságon lemaradt a döntőről – vélekedett a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A Bayern számára az elődöntőben ért véget a menetelés a legrangosabb európai klubsorozatban, az angol válogatott pedig harmadik helyen zárt a vb-n.

Kane maga óvatosabban ítéli meg az esélyeit: a Bayern edzéseibe a nyári pihenője után visszakapcsolódó csatár azt mondta, hogy maga részéről mindent megtett a pályán nyújtott teljesítményével, az eredmény innentől a szavazókon múlik.

A France Football 2016 óta ismét – az 1956 és 2009 közötti időszakhoz hasonlóan – önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát, az idei lesz a 70. alkalom. 2010 és 2015 között ezt a nemzetközi szövetséggel, a FIFA-val együttműködve tette meg.

Az idei díjátadóra október 26-án, első ízben Londonban kerül sor.

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Kezdőlap    Sport    Aranylabda: Matthäus bemondta a szerinte tuti nevet

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