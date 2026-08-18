Aranylabda: Matthäus bemondta a szerinte tuti nevet

Kane szerdán veszi át az Aranycipőt: a legeredményesebb európai góllövőnek járó elismerést azzal érdemelte ki – pályafutása során másodszor –, hogy 36-szor volt eredményes a Bundesliga legutóbbi kiírásban, így 72 ponttal az élen végzett. A német válogatott korábbi kiváló játékosa, Matthäus 1990-ben nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát, erre véleménye alapján idén Kane-nek van a legnagyobb esélye.

A 65 esztendős Matthäus szerint Kane az egész évben kiemelkedő teljesítménnyel járult hozzá a Bayern duplájához, Bundesliga- és Német Kupa-győzelméhez, s tette ezt anélkül, hogy gyenge időszaka lett volna.

Az egyetlen hátránya ebben a versengésben, hogy mind a Bajnokok Ligájában, mind a világbajnokságon lemaradt a döntőről – vélekedett a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A Bayern számára az elődöntőben ért véget a menetelés a legrangosabb európai klubsorozatban, az angol válogatott pedig harmadik helyen zárt a vb-n.

Kane maga óvatosabban ítéli meg az esélyeit: a Bayern edzéseibe a nyári pihenője után visszakapcsolódó csatár azt mondta, hogy maga részéről mindent megtett a pályán nyújtott teljesítményével, az eredmény innentől a szavazókon múlik.

A France Football 2016 óta ismét – az 1956 és 2009 közötti időszakhoz hasonlóan – önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát, az idei lesz a 70. alkalom. 2010 és 2015 között ezt a nemzetközi szövetséggel, a FIFA-val együttműködve tette meg.

Az idei díjátadóra október 26-án, első ízben Londonban kerül sor.