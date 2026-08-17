Esik az eső, Magyar Péter óriási haladásról számolt be

A kormányfő Gacsályi Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettesével, Kádár Pál dandártábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével és Kótai Lászlóval -– akit a védelem vezetőjeként mutatott be – közösen állt kamera elé.

Azt mondta: az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 centiméteres apadást jeleznek.

Ebben a két napban a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása, amihez az kell, hogy többel tudják emelni a vízszintet, mint amennyivel csökken – közölte.

Jelezte: szerda estétől kezdődhet vízszintemelkedés, mert most is esik az eső az osztrák és német vízgyűjtő területeken. A következő hétre 30-40 centiméterrel lehet magasabb a vízszint, és addig már a fenékküszöb építésével is haladnak majd a szakemberek, így

ha minden jól megy, akkor el lehet kezdeni tervezni a jövő hét elejétől az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását.

Kótai László arról számolt be, hogy jelenleg egyszerre öt feladat végrehajtása zajlik Paksnál: megy a visszaduzzasztás a bárkákkal, halad a visszaduzzasztás hatásának kivédése kövek behelyezésével a bárkák mögött. A harmadik feladat a bárkahídfő kialakítása, ennek a betonozási munkálata megtörtént, a negyedik a kőbehordás, az ötödik beavatkozási pont pedig a fenékküszöb bal parti részének építése, amit honvédek végeznek.