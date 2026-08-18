Most egy ókori lelet került elő a Dunából, egy monostor után kutatva találtak rá – fotó

A dunaújvárosi Intercisa Múzeum, amely Magyarország egyik legnagyobb római kori gyűjteményét őrzi és mutatja be, a Duna alacsony vízállása okán tartott terepszemlét.

Mint a Facebook-bejegyzésükből kiderül, a közelmúltban a munkatársaik – Tóth J. Attila búvárrégésszel együtt – a Szalki-sziget körüli partszakaszra mentek, elsősorban ott vizsgálódtak, ahol a Pentelei monostor valószínűsíthető.

A szemle során, nem a monostor területéről ugyan, de a Dunából egy szép római oltárkő is előkerült, melyet magának Juppiternek szenteltek – olvasható az augusztus elején született bejegyzésben, amelyre most a Magyar Régész Szövetség hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán.

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