Románia hozzánk igazodna, velünk együtt vezetnék be az eurót – ez a céldátum

Könnyen lehet, hogy Romániában és Magyarországon egyszerre lesz az euró hivatalos fizetőeszköz. A Tisza Párt hivatalos programja szerint 2030-ig teremtené meg az euró bevezetésének feltételeit, de ez még nem jelentene automatikus csatlakozást is az eurózónához. Romániában a legutóbbi eurócéldátum 2029 volt, de a jelek szerint ezt Bukarest már elengedi.

Dragoș Pîslaru a TVRinfo műsorában arról beszélt, hogy a következő éveket elsősorban a román államháztartás rendbetételére és az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésére kellene fordítani. Szerinte a folyamatnak része kell legyen a költségvetési konszolidáció, az államadósság és a hiány kordában tartása, valamint egy hosszú távú, koherens fejlesztési terv elfogadása. Minderről a vg.hu írt.

Pîslaru úgy számol, hogy ha 2030-ra sikerül teljesíteni a szükséges gazdasági és költségvetési feltételeket, azt követően még egy kétéves megfigyelési időszakra lenne szükség, ami várhatóan egybeesne a magyar tervekkel.