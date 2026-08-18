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Euró bevezetése, céldátumok
Nyitókép: pexels.com

Románia hozzánk igazodna, velünk együtt vezetnék be az eurót – ez a céldátum

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Románia 2032-ben léphet be az euróövezetbe, ha addig sikerül rendezniük a költségvetés helyzetét. Erről Dragoș Pîslaru, az európai uniós beruházásokért felelős ügyvivő miniszter beszélt.

Könnyen lehet, hogy Romániában és Magyarországon egyszerre lesz az euró hivatalos fizetőeszköz. A Tisza Párt hivatalos programja szerint 2030-ig teremtené meg az euró bevezetésének feltételeit, de ez még nem jelentene automatikus csatlakozást is az eurózónához. Romániában a legutóbbi eurócéldátum 2029 volt, de a jelek szerint ezt Bukarest már elengedi.

Dragoș Pîslaru a TVRinfo műsorában arról beszélt, hogy a következő éveket elsősorban a román államháztartás rendbetételére és az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésére kellene fordítani. Szerinte a folyamatnak része kell legyen a költségvetési konszolidáció, az államadósság és a hiány kordában tartása, valamint egy hosszú távú, koherens fejlesztési terv elfogadása. Minderről a vg.hu írt.

Pîslaru úgy számol, hogy ha 2030-ra sikerül teljesíteni a szükséges gazdasági és költségvetési feltételeket, azt követően még egy kétéves megfigyelési időszakra lenne szükség, ami várhatóan egybeesne a magyar tervekkel.

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