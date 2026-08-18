Szívszorító felvételek a Velencei-tóról, szinte rá sem lehet ismerni – galéria

Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejér Vármegyei Kormányhivatal a Velencei-tó rendkívül alacsony vízállása miatt múlt hét csütörtöktől a gárdonyi Tini Strandra, a döntés az egész idei évre vonatkozik. A döntés oka, hogy a fürdőhelyen a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező fürdővíz-mintavétel és vízminőség-ellenőrzés nem végezhető el.

Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velencén a Fejér Vármegyei Kormányhivatal döntése értelmében 2026-ban, visszavonásig a Velence Korzó és Szabadstrandon, a Velence-fürdői Keleti Strandon, valamint a Tóparty Rendezvény Strandon, az Északi Strandon azonban ettől a héttől feloldották a tilalmat – írták Velence honlapján. A hétvégén medertisztító akciókat szerveztek.

A tóban a vízszint rendkívül alacsony, azt idén nem is sikerült pótolni. A helyzet az elhúzódó száraz időszakkal csak egyre romlik: míg augusztus 8-án még 28 centiméter volt az vízszint az agárdi vízmérce szerint, addig augusztus 18-án már csak 19-20 centiméter.

Ez 33-34 centiméterrel van a valaha ismert legalacsonyabb vízállás szintje alatt,

az az eddigi adatok szerint 53 centiméter volt. Beszédes, hogy a legnagyobb vízállás itt 226 centi volt a vízügy adatai szerint.

Forrás: vizugy.hu

A szakértők figyelmeztetnek, hogy bár sokan járnak az alacsony vízű tóban, a tómeder aljára süllyedt, de most a felszín közelébe került vízi akadályok sok veszélyt rejtenek. Sőt, az is már több ízben előfordult idén, hogy a parttól jelentősen eltávolodva és nem megfelelő látási viszonyok között a süppedő iszap miatt kerültek bajba fürdőzők, ezért mindenkitől felelős viselkedést kérnek.

Augusztus 17-én így nézett ki a levegőből a Velencei-tó – a képre kattintva galéria nyílik: