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Nyitókép: FatCamera/Getty Images

Új világ vár az iskolaigazgatókra, a tankerületek vezetőire és a tornaórák résztvevőire

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Azonnal hivatalossá válik, hogy pályáztatni kell a „tankerek” vezetőit, munkájuk konkrét időintervallumra szól, ám nem kell olyan szigorú feltételeknek megfelelniük. Az igazgatók is örülhetnek

A Magyar Közlönyben hétfő este kihirdették a köznevelési törvény múlt héten elfogadott, az Eduline-on is ismertetett módosítását, ebben az iskolaigazgatók visszakapják a munkáltatói jogokat. A kapcsolódó kormányrendelet szerint „a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti, szakmai autonómiájának növelése” célja a változtatásnak, tartalma pedig a tankerületi igazgatók elé állított követelmények enyhítése, jelenleg ugyanis azt lehet kinevezni, aki

  • felsőfokú végzettséggel
  • és szakképzettséggel,
  • legalább ötéves vezetői gyakorlattal
  • és pedagógus-szakvizsgával,
  • közigazgatási szakvizsgával
  • vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel
  • vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel
  • vagy jogi szakvizsgával

rendelkezik.

Csütörtöktől ezek után hatályos marad

  • a felsőfokú végzettség
  • és a szakképzettség, valamint
  • az öt- helyett legalább kétéves vezetői gyakorlat,

az egyéb szakvizsgákat törölték.

Új elem ugyanakkor a jogszabályban, hogy a tankerületi igazgató kinevezése legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól, és pályázat alapján történik – lelt rá a HVG.hu.

Tesitanárok pótlása

Két évvel meghosszabbították azt az átmeneti lehetőséget, hogy testnevelő szaktanár hiányában is – a rendelet bevezetésének szóhasználatával – garantáltan megtarthassák a testnevelésórákat.

A mostani rendelet szerint „ha az iskola megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudja megszervezni a mindennapos testnevelést, akkor a testnevelés tantárgy tanítására határozott időre, legfeljebb a 2026/2027. tanév kezdetéig alkalmazható az a személy, aki testnevelő-edzői szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkezik”, itt az évszám változott további két éves határidőre.

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Kezdőlap    Belföld    Új világ vár az iskolaigazgatókra, a tankerületek vezetőire és a tornaórák résztvevőire

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