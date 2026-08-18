Új világ vár az iskolaigazgatókra, a tankerületek vezetőire és a tornaórák résztvevőire

A Magyar Közlönyben hétfő este kihirdették a köznevelési törvény múlt héten elfogadott, az Eduline-on is ismertetett módosítását, ebben az iskolaigazgatók visszakapják a munkáltatói jogokat. A kapcsolódó kormányrendelet szerint „a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti, szakmai autonómiájának növelése” célja a változtatásnak, tartalma pedig a tankerületi igazgatók elé állított követelmények enyhítése, jelenleg ugyanis azt lehet kinevezni, aki

felsőfokú végzettséggel

és szakképzettséggel,

legalább ötéves vezetői gyakorlattal

és pedagógus-szakvizsgával,

közigazgatási szakvizsgával

vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel

vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel

vagy jogi szakvizsgával

rendelkezik.

Csütörtöktől ezek után hatályos marad

a felsőfokú végzettség

és a szakképzettség, valamint

az öt- helyett legalább kétéves vezetői gyakorlat,

az egyéb szakvizsgákat törölték.

Új elem ugyanakkor a jogszabályban, hogy a tankerületi igazgató kinevezése legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól, és pályázat alapján történik – lelt rá a HVG.hu.

Tesitanárok pótlása

Két évvel meghosszabbították azt az átmeneti lehetőséget, hogy testnevelő szaktanár hiányában is – a rendelet bevezetésének szóhasználatával – garantáltan megtarthassák a testnevelésórákat.

A mostani rendelet szerint „ha az iskola megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudja megszervezni a mindennapos testnevelést, akkor a testnevelés tantárgy tanítására határozott időre, legfeljebb a 2026/2027. tanév kezdetéig alkalmazható az a személy, aki testnevelő-edzői szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkezik”, itt az évszám változott további két éves határidőre.