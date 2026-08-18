Új világ vár az iskolaigazgatókra, a tankerületek vezetőire és a tornaórák résztvevőire

A Magyar Közlönyben hétfő este kihirdették a köznevelési törvény múlt héten elfogadott, az Eduline-on is ismertetett módosítását, ebben az iskolaigazgatók visszakapják a munkáltatói jogokat. A kapcsolódó kormányrendelet szerint „a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti, szakmai autonómiájának növelése” célja a változtatásnak, tartalma pedig a tankerületi igazgatók elé állított követelmények enyhítése, jelenleg ugyanis azt lehet kinevezni, aki
- felsőfokú végzettséggel
- és szakképzettséggel,
- legalább ötéves vezetői gyakorlattal
- és pedagógus-szakvizsgával,
- közigazgatási szakvizsgával
- vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel
- vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel
- vagy jogi szakvizsgával
rendelkezik.
Csütörtöktől ezek után hatályos marad
- a felsőfokú végzettség
- és a szakképzettség, valamint
- az öt- helyett legalább kétéves vezetői gyakorlat,
az egyéb szakvizsgákat törölték.
Új elem ugyanakkor a jogszabályban, hogy a tankerületi igazgató kinevezése legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól, és pályázat alapján történik – lelt rá a HVG.hu.
Tesitanárok pótlása
Két évvel meghosszabbították azt az átmeneti lehetőséget, hogy testnevelő szaktanár hiányában is – a rendelet bevezetésének szóhasználatával – garantáltan megtarthassák a testnevelésórákat.
A mostani rendelet szerint „ha az iskola megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudja megszervezni a mindennapos testnevelést, akkor a testnevelés tantárgy tanítására határozott időre, legfeljebb a 2026/2027. tanév kezdetéig alkalmazható az a személy, aki testnevelő-edzői szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképesítéssel rendelkezik”, itt az évszám változott további két éves határidőre.