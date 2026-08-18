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Thermometer showing tropical heat and sky with hot sun rays in Celsius and Fahrenheit
Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

Jövőre ízelítőt kaphatunk a pokolból, ami a 2040-es években vár minket – frissített adatok

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Az előrejelzéseik szerint az El Niño-jelenség miatt 2027-ben olyan meleg is lehet, mint amit a kutatók csak a következő utáni évtizedre jósoltak.

Frissítette az El Niñóra vonatkozó előrejelzését az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) – a szervezet szerint rendkívül nagy a valószínűsége egy „nagyon erős” eseménynek, amely előrevetítheti azt, hogy mi vár a Földre a jövőben – írja a The Washington Post híradása nyomán a hvg.hu.

A Berkley Earth klímatudósa, Zeke Hausfather friss kutatása alapján 95 százalék a valószínűsége egy „szuper El Niño” létrejöttének, ami az ember okozta felmelegedéssel együtt 2027-ben sosem látott forróságot okozhat. Jelentésében a kutató úgy számol, hogy

jövőre a globális átlaghőmérséklet 1,67-1,85 százalékkal haladhatja meg az iparosodás előtti szintet.

Vagyis már jövőre kaphatunk egy kis ízelítőt abból, amit a jelenlegi melegedési ütemmel számolva csak a 2040-es évekre prognosztizáltak a tudósok. Hozzáteszi, ez a 13 éves ugrás természetesen csak ideiglenes lenne.

Még a szokásos El Niño-jelenség is szignifikánsan megemelheti a Föld átlaghőmérsékletét, ennek pedig az az oka, hogy az Egyenlítőnél lévő Csendes-óceán felszíni hőmérsékletének gyors növekedése nagy mennyiségű hőt bocsát a légkörbe. A mostani azonban nem egy hagyományos El Niño. Zeke Hausfather és csapata úgy fogalmazott, hogy a modern mérési adatok alapján még egyetlen El Niño sem volt ilyen meleg a fejlődésének korai fázisában.

Az idei év még az 1995-ös és a 2015-ös eseményeknél is magasabb értékeket eredményez az év azonos időszakában.

A kutatók úgy kalkulálnak, hogy idén decemberben körülbelül 4 Celsius-fokkal haladhatja majd meg a tengerfelszín hőmérséklete az átlagot, amely abszolút rekord lehet.

Annyi jót a szakértők is tudtak mondani, hogy 2027 után az El Niño tombolása alábbhagy, így a meleget okozó hatása is mérséklődik. Ez azonban nem azt jelenti, hogy 2028 hűvösebb lesz, hiszen az emberi tevékenység okozta felmelegedés továbbra is jelen lesz.

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