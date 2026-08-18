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Nyitókép: atlathato.kormany.hu

Hova jutott pénz? Térképet adott ki a Miniszterelnökség – itt lehet megnézni

Infostart / MTI

Interaktív térképen foglalta össze a Miniszterelnökség a különböző állami civil támogatási programokból, valamint egyéb központi költségvetési forrásokból támogatott civil szervezetek adatait, továbbá az összegeket és a kiutalás időpontját – közölte a kormány kedden a honlapján.

Közlésük szerint az adatbázist azért hozták nyilvánosságra, mert a kormány fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek a központi támogatásokat átláthatóan, szakmailag indokoltan és politikától mentesen kapják.

A civil szervezetek 2022 és 2026 között nagyjából 400 milliárd forint támogatásban részesültek a Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt. által lebonyolított programokból, valamint egyéb központi költségvetési forrásokból.

Ez az összeg a célzott programokból és a központi költségvetésből a civil szervezeteket illette meg.

„A Miniszterelnökség által megkezdett átvilágítások, sajtóhírek és bejelentések azonban arra utaló jeleket tártak fel, hogy ezek a források aránytalan mértékben juthattak a korábbi kormánypártokhoz személyi, szervezeti vagy közéleti kapcsolatokkal kötődő civil szervezetekhez” – fogalmaztak. Hozzátették: sokszor ezek a kedvezményezettek rövid szervezeti múltat, nehezen igazolható korábbi közösségi tevékenységet tudtak felmutatni, szemben az ugyanott lényegesen kevesebb juttatásból működő, helyben értékes közösségi, kulturális, szociális, sport- vagy érdekképviseleti feladatokat ellátó civilekkel.

A Miniszterelnökség által készített interaktív térképről kifejtették: a vizuális segédanyag a választókerületekre lebontva mutatja, milyen helyi szervezet mikor és mennyit kapott a Városi Civil Alapból, a Falusi Civil Alapból, a Nemzeti Együttműködési Alapból, a Nemzeti Kulturális Alapból, illetve egyéb központi, egyedi civil támogatási forrásokból.

A térképen bárki ellenőrizheti, hogy egy adott térség civil szervezetei közül melyik kapott pénzt, melyik támogatási programból, illetve hogy az adott szervezet milyen nyilvános közösségi tevékenységet végez – tették hozzá, jelezve: ezek alapján látható, ha lényeges különbség volt a helyileg elismert, valós tevékenységet végző szervezetek és a politikai vagy közéleti kapcsolódással rendelkező civilek támogatása között.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a támogatási döntésre és a közpénzek felhasználására vonatkozó adatok közérdekűek, ezért nyilvánosságra hozataluk jogszerű, és a jogszabályok értelmében a civil szervezetek adatai is nyilvánosak.

A kormány közleményében kitért arra is, hogy a civilek túlnyomó többsége nélkülözhetetlen közösségi feladatot lát el: helyi közösségeket építenek, rászorulókat támogatnak, kulturális értékeket őriznek, sportolási lehetőségeket teremtenek. Sok esetben olyan feladatokat végeznek el, amelyekre az állami vagy önkormányzati intézményrendszer önmagában nem lenne képes – húzták alá.

Közölték: a térkép elkészítésével a Miniszterelnökség célja nem az ilyen szervezetek megbélyegzése volt, hanem a közpénzek felhasználásához kapcsolódó transzparencia biztosítása, valamint az esetlegesen politikai és anyagi motivációval rendelkezők kiszűrése a valós értékteremtők közül.

A térkép elérhető a https://atlathato.kormany.hu/ weboldalon. Az esetleges hibákat, pontatlanságokat az atlathato@me.gov.hu címen kérik jelezni.

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Kezdőlap    Belföld    Hova jutott pénz? Térképet adott ki a Miniszterelnökség – itt lehet megnézni

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