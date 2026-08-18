Kormányzati gázbeszerzés – Hortay Olivér válaszolt Kapitány Istvánnak

Kapitány István hétfőn közölte: a tárolókban már most annyi földgáz van, amennyi a téli fogyasztás közel 70 százalékát fedezi, és a szezon kezdetére ezt majdnem 90 százalékra emelik. Ehhez jön a hazai termelés és a több irányból érkező import. Vagyis Magyarország földgázellátása biztosított. Problémaként említette ugyanakkor, hogy az energiapiacon szokás előre lekötni az árat, hogy egy háború vagy egy szállítási útvonal kiesése ne verje szét a költségvetést, az előző kormányzat azonban csak 2026 végéig gondoskodott az árlekötésről, a leghidegebb téli hónapokra nem.

Minderre Hortay Olivér, a Fidesz parlamenti frakciójának új tagja (aki eddig kutatóként az energiapiaci, gazdasági tendenciák feltárásán és megértésén dolgozott) válaszolt a Facebookon. Mint írta, a gáz árát nem lehet lekötni. Vásárolni vagy hosszú távú szerződés formájában lehet (ahol az árat egy – tipikusan piackövető – képlet alapján számítják), vagy tőzsdén (azonnali, vagy határidős ügylet formájában).

„Az előző kormány (és az MVM) a lakossági igényeket mennyiségi oldalról – a Kapitány által is többször kritizált – hosszú távú szerződésben, évekre előre fedezte. Amire a miniszter gondolhat, hogy az MVM – felismerve a várható kockázatokat – a tavalyi év végén, határidős ügyletek keretében, az akkori áron vásárolhatott előre gázt olcsóbban, azzal a szándékkal, hogy amikor eljön a leszállítás időpontja, magasabb áron értékesíti a hosszú távú szerződésben foglalt mennyiséget a piacon (azaz fedezi az árváltozásból fakadó kockázatot).

Amennyiben volt ilyen ügylet, az visszatekintve előrelátónak bizonyul, mert a kibontakozó gázválság már most is a tavaly év végi duplájára emelte az árakat (és további drágulás várható).

Ha az MVM ilyen módon az idei év végéig fedezte a kockázatokat, az még inkább a társaságot dicséri és egyben terhet vesz le a Tisza válláról, hogy januárig ne kelljen óriási többletköltséggel szembesülnie (egy újabb jel, ami azt mutatja, hogy hiba volt politikai okból kirúgni a szakmai vezetést)” – fogalmazott Hortay Olivér.

Hozzátette: teljesen abszurd számon kérni, hogy 2025-ben miért nem végezték el ezt a feladatot 2027-re is.

Kiemelte még, hogy a közelgő gázválságra utaló jeleket hónapok óta (az iráni háború, majd az uniós orosz gáztilalom első mérföldköveinek hatályba lépése óta) látni lehet, szakértők is figyelmeztettek. Az iráni háború tűzszünete alatt, a nyár első felében volt egy kegyelmi időszak, amikor a gáz piaci ára korrigált és lehetőség nyílt arra, hogy olcsóbban el lehessen kezdeni készülni a jövő évre („lekötni a gázt”) – írta, utalva rá, hogy ekkor kellett volna lépnie a kormányzatnak.

Hortay szerint a miniszter a mostani posztjával beismerte, hogy több hónapja nem foglalkozik érdemben a kérdéssel. „Ami még aggasztóbb, hogy most is csak azt jelentette be, hogy „átfogó stratégiát” kezdenek el kidolgozni, azaz még jó ideig nem várható semmiféle konkrét lépés” – fogalmazta meg kritikáját. Rámutatott:

a további áremelkedés sok száz milliárd forinttal növelheti meg

az alacsony lakossági gázárak fenntartásának költségvetési terhét jövőre.