Orbán Viktor alkalmasságára is rákérdeznek: hibakeresésben a Fidesz

A Fidesz elnöksége szeptemberben értékeli a párt most zajló teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotfelmérését, amelyre Lázár János kapott mandátumot – mondta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az ezzel kapcsolatos sajtóhírekre reagálva.

A Blikk kedden írt arról, hogy kiterjedt belső vizsgálatot indított a Fidesz a tavaszi választási vereség után, hogy kiderítse, mi vezetett a kudarchoz, és ennek keretében kérdőívet osztanak szét a párttagság körében, Lázár János fideszes képviselő pedig a vidéki szervezetek állapotát méri fel.

Havasi Bertalan megerősítette a kérdőív valódiságát. Közlése szerint ugyanakkor nem átfogó belső vizsgálat zajlik, hanem a kérdőív „része a Fidesz teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotfelmérésének”, amire Lázár János kapott mandátumot a pártelnöktől és az elnökségtől.

Az állapotfelmérés céljának azt nevezte, hogy egy olyan letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra, amely markáns ellenzéki politikával küzd a „Magyar Péter-i önkény” ellen, és méltó arra, hogy a nemzeti oldal vezető ereje maradjon.

Havasi Bertalan közölte azt is: szeptemberben a Fidesz elnöksége meghallgatja és értékeli az állapotfelmérés eredményét, valamint meghozza a szükséges szervezeti, személyi és strukturális döntéseket. A Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta, ő maga is kitöltötte a kérdőívet.

A Blikk információi szerint a kérdőívben többek között a Fidesz belső kommunikációjáról és stílusáról, a párt jövőjéről, az ellenzéki politizálásról is tesznek fel kérdéseket, valamint egyes fideszes politikusok – így Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János, Orbán Viktor – alkalmasságának osztályzására is felkérik a kitöltőket, illetve lehetőséget adnak arra is, hogy üzenjenek Orbán Viktor pártelnöknek.