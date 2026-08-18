ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.49
usd:
314.78
bux:
148694.07
2026. augusztus 18. kedd Ilona
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Yaakobishvili Áron, az FC Barcelona kapusa
Nyitókép: Facebook / Catalunya SÍ - Barça SÍ

Megvan, hol véd Yaakobishvili Áron az új idényben

Infostart

Yaakobishvili Áron a lelátóról tekintette meg új csapata, az Almería az Eldense elleni győzelmét, miközben a Barçától való kölcsönadásának hivatalos bejelentésére várt. A megállapodás a játékos jogai 50 százalékának megvásárlására vonatkozó opciót is tartalmazza.

A 20 éves magyar kapus, aki júniusban bemutatkozott Marco Rossi válogatottjában, Hansi Flick irányításával a Barcelona felnőttcsapatával végezte el a felkészülést. Ám hétfő este a Segunda Divisiónba tartozó UD Almería stadionjának lelátójáról nézte végig új csapata az Eldense elleni, első mérkőzését a 2026–2027-es szezonban, élvezte a magabiztos, 3–0-s győzelmet.

A 2028-ig a Barçával szerződésben lévő kapus az előző szezont kölcsönben az ugyanebben az osztályban szereplő Andorránál töltötte. Most újra együtt dolgozhat majd Xavier García Pimientával, az edző korábban a La Masián dolgozott, és bizalmat szavazott a kapusnak.

Bár a két klub még nem tett hivatalos bejelentést, Fabrizio Romano újságíró tegnap arról számolt be, hogy a játékos már aláírt az Almeríához: a megállapodás kölcsönszerződés, amely 2027-től kezdődően opciót biztosít a játékos jogai 50 százalékának megvásárlására.

A Mundo Deportivo nyilvánosságra hozta az FC Barcelona és az Almería közötti megállapodást, miközben a Radio Barcelona (Cadena SER) munkatársa, Santi Ovalle egy kicsit eltérően számolt be az ügyről a La Voz de Almería című portálon. Kiemelte: „A Barça harmadik számú kapusa, Yaakobishvili véglegesen az Almeríához igazolt – tehát nem kölcsönadásról van szó, hanem arról, hogy az Almería játékosa lesz, miközben az FC Barcelona megtartja magának egy esetleges későbbi továbbértékesítésből származó bevétel egy részét. Az üzlet értéke 2–3 millió euró körül mozog, és a Barça megtartja a kapus gazdasági jogainak felét arra az esetre, ha az Almería később továbbadná őt. A megállapodás megszületett, már csak a hivatalos megerősítésre vár; Yaakobishvili Áron immár az Almería kapusa.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Megvan, hol véd Yaakobishvili Áron az új idényben

fc barcelona

almeria

yaakobishvili áron

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezért nem semmisíthette meg az Alkotmánybíróság az alaptörvény-módosítást
Hack Péter elmagyarázza

Ezért nem semmisíthette meg az Alkotmánybíróság az alaptörvény-módosítást
Hack Péter véleménye szerint az alkotmánybírók többsége nem is vállalta fel annak a felelősségét, hogy egy ilyen válsághelyzet a döntésük által előálljon, de a Fidesz-KDNP-többség a parlamentben 2013-ban az alaptörvénybe egyébként is beépített egy olyan korlátot, hogy a taláros testület az alaptörvény és annak módosítása szövegét tartalmilag nem vizsgálhatja.
Durva versenyfutás Pakson: üzent a miniszter is

Durva versenyfutás Pakson: üzent a miniszter is

A munka Pakson megállás nélkül folytatódik. Az előrejelzések alapján a következő két nap kritikus lesz, ezért most minden óra számít – írja közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter.
 

Figler Zoltán a hajós közlekedésről: még nem vagyunk túl a nehezén

Polgármester: több mint fél méternyi víz tűnik el a Ráckevei-Soroksári Duna-ágból

Kell-e, lehet-e vízlépcsőt építeni itthon a Dunára? Szakértő válaszol

Kritikus szinten van ennek a magyarországi víztározónak a szintje, ezt a megoldást találták ki

VIDEÓ
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.18. kedd, 18:00
Sós Csaba
a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna brutális tűz alá vette Moszkvát, titkos orosz drónbázisokról rántották le a leplet – Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Ukrajna brutális tűz alá vette Moszkvát, titkos orosz drónbázisokról rántották le a leplet – Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Két év óta a legnagyobb ukrán dróntámadás érte Moszkvát az éjszaka Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester által közzétett adatok szerint. Az ukránok 620 drónt indítottak Moszkva felé, melyek közül 180-at megsemmisített az orosz légvédelem. Legalább tíz új orosz dróntámaszpontot azonosított Oroszország Belarusszal és Ukrajnával határos területe mentén a Telegraph. A bázisokról Moszkva akár a NATO területe felé is indíthatna nagy hatótávolságú támadódrónokat, amelyek elérhetik akár Varsót is - írja a brit lap. Az orosz legfelsőbb bíróság hétfőn helybenhagyta korábbi ítéletét, egyúttal elutasította a Jabloko liberális ellenzéki párt fellebbezését, amelynek ezáltal jogerősen törlik a szeptemberi alsóházi választásra állított országos listáját. Az ellehetetlenített Jabloko az indulók közül egyedüliként ellenezte volna az ukrajnai háborút. Az ellenzéki tömörülés alelnökét, Lev Sloszberget tegnap 11 év és egy hónap börtönbüntetésre ítélte egy városi bíróság, amiért a vád szerint rágalmazta az orosz hadsereget. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Könnyen beüthet a krach a vidéki lakáspiacon: ez az, ami most boríthat mindent

Könnyen beüthet a krach a vidéki lakáspiacon: ez az, ami most boríthat mindent

Az elmúlt években drasztikusan esett vissza a lakásépítések száma.

BBC
Business Sport Travel Science
UK 'supports Ukraine 100%', Burnham says, after Russia's drone warning

UK 'supports Ukraine 100%', Burnham says, after Russia's drone warning

Russia accuses the UK of escalating the Ukraine war by supplying British-made drones as the prime minister vows to support Kyiv in its "hour of need".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 18. 13:40
Megvolt az ízelítő, Budapesten debütál az év atlétikai csúcseseménye
2026. augusztus 18. 13:18
Aranylabda: Matthäus bemondta a szerinte tuti nevet
×
×