Megvan, hol véd Yaakobishvili Áron az új idényben

A 20 éves magyar kapus, aki júniusban bemutatkozott Marco Rossi válogatottjában, Hansi Flick irányításával a Barcelona felnőttcsapatával végezte el a felkészülést. Ám hétfő este a Segunda Divisiónba tartozó UD Almería stadionjának lelátójáról nézte végig új csapata az Eldense elleni, első mérkőzését a 2026–2027-es szezonban, élvezte a magabiztos, 3–0-s győzelmet.

A 2028-ig a Barçával szerződésben lévő kapus az előző szezont kölcsönben az ugyanebben az osztályban szereplő Andorránál töltötte. Most újra együtt dolgozhat majd Xavier García Pimientával, az edző korábban a La Masián dolgozott, és bizalmat szavazott a kapusnak.

Bár a két klub még nem tett hivatalos bejelentést, Fabrizio Romano újságíró tegnap arról számolt be, hogy a játékos már aláírt az Almeríához: a megállapodás kölcsönszerződés, amely 2027-től kezdődően opciót biztosít a játékos jogai 50 százalékának megvásárlására.

A Mundo Deportivo nyilvánosságra hozta az FC Barcelona és az Almería közötti megállapodást, miközben a Radio Barcelona (Cadena SER) munkatársa, Santi Ovalle egy kicsit eltérően számolt be az ügyről a La Voz de Almería című portálon. Kiemelte: „A Barça harmadik számú kapusa, Yaakobishvili véglegesen az Almeríához igazolt – tehát nem kölcsönadásról van szó, hanem arról, hogy az Almería játékosa lesz, miközben az FC Barcelona megtartja magának egy esetleges későbbi továbbértékesítésből származó bevétel egy részét. Az üzlet értéke 2–3 millió euró körül mozog, és a Barça megtartja a kapus gazdasági jogainak felét arra az esetre, ha az Almería később továbbadná őt. A megállapodás megszületett, már csak a hivatalos megerősítésre vár; Yaakobishvili Áron immár az Almería kapusa.”