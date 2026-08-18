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Nyitókép: fifa.com

Vezéráldozata lett a FIFA-nál az Infantino-tervnek

Infostart / MTI

Távozott posztjáról Kevin Lamour, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) operatív igazgatója, aki bírálta Gianni Infantino elnök – időközben visszavont – tervét, melynek értelmében a FIFA legértékesebb versenysorozataiban magánbefektetők szerezhettek volna részesedést.

Lamour korábban az amerikai hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy Infantino megtévesztette a munkatársait, nem játszott nyílt kártyákkal a világbajnokságok részleges értékesítésének tervével kapcsolatban. Az operatív igazgató azon a napon osztotta meg a véleményét a nyilvánossággal, amelyen az elnök főtanácsadója, Carlos Cordeiro "a labdarúgás számára rossz üzletnek" nevezte az elképzelést és jelezte, távozik.

A FIFA hétfő este megerősítette, hogy megszűnt a munkakapcsolat Kevin Lamourral.

Az újraválasztásáért küzdő Infantino az eredeti terv visszavonása után is nyomás alatt áll, mert az európai (UEFA), az ázsiai (AFC), illetve az észak-és közép-amerikai (CONCACAF) szövetség álláspontja szerint alapvető bizalomvesztés történt. A három szervezet nyílt levélben többek között úgy fogalmazott: a futball nem egy ember tulajdonát képezi.

„Csend van ott, ahol felelősségnek kellene lennie, távolságtartás ott, ahol átláthatóságnak. Ez nem az a hozzáállás, amelyet a futball megérdemel a vezetés részéről” – közölte a három kontinentális szövetség a „futballcsaládhoz” intézett levélben.

Infantino július végén jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna. Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy ez a lépés fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt, jelenleg pedig a FIFA azon dolgozik, hogy a létszám 64-re emelkedhessen.

Az ötletet határozottan ellenezte az UEFA, az AFC, a CONCACAF, valamint a dél-amerikai (CONMEBOL) szövetség, ráadásul a FIFA-n belül is több meghatározó vezető elhatárolódott tőle. A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, ám több szövetség jelezte, hogy jövőre nem támogatja Infantino mandátumának meghosszabbítását. Az afrikai országok jelentős része, valamint hat ázsiai ország azonban Infantino mellett foglalt állást. A CONMEBOL előzőleg szintén aggodalmának adott hangot a FIFA "ismétlődő egyoldalú lépései" miatt, ugyanakkor üdvözölte a vitatott terv visszavonását.

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