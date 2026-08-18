Igazi szenzáció: IV. Károly dédunokája ezt a pozíciót kapta a pápától

A szenzációs hírről a Town & Country számolt be XIV. Leó pápa bejelentése nyomán – írta meg a hvg.hu.

A tanács tagjai öt évre kapnak mandátumot, nyolc bíboros vagy püspök mellett hét világi szakértő tagja a testületnek.

Utóbbiak közé nevezte ki a pápa a 36 éves Gizella hercegnőt, aki Mihály liechtensteini herceg és Hildegard Berta Peters fiatalabb lánya.

Mihály herceg az osztrák Erzsébet főhercegnő fia, aki az utolsó osztrák császár és magyar király, I. Károly (Magyarországon IV. Károly) legfiatalabb lánya volt. Gizella tehát IV. Károly dédunokája, de a liechtensteini trónöröklési sorrendben messze hátul áll, ugyanis a jelenlegi uralkodó, II. János Ádám második unokatestvére.

LinkedIn-profilja szerint Gizella a Zürichi Szövetségi Műszaki Egyetemen tanult, ahol környezetmérnöki alap- és mesterdiplomát szerzett, majd 2022-ben a Liechtensteini Egyetemen okleveles vagyonkezelési szakértő címet kapott.