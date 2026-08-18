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Nyitókép: Konoplytska, Getty Images

Javul a lakáspiaci hangulat, a befektetők is optimistábbak

Infostart / InfoRádió

Lassuló áremelkedés mellett élénkülő építések és rekordközeli hitelezés jellemezheti a lakáspiacot 2026-ban – olvasható az MBH Elemzési Centrum második negyedéves Lakáspiaci Kitekintőjében. Erről Horti Flóra, a pénzintézet szenior ágazati elemzője beszélt az InfoRádióban.

„Már az első féléves adatokból lehet látni, hogy bővülnek a lakásátadás számok, 42 százalékkal több használatbevételi engedélyt adtak ki az első félévben, mint egy évvel korábban” – mondta az InfoRádióban Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője. Hozzátette, az átadott lakások száma még így is alacsony szinten van.

Az elemző arról is beszélt, hogy az építési engedélyek száma is növekedést mutat, ami enged következtetni a közeljövőre. Az első félévben több mint 16 ezer építési engedélyt adtak ki, ami nagyjából 30 százalékkal több, mint 2025-ben. Ezt pozitívumként értékelte, illetve úgy, hogy minden jel a lakásépítési kedv élénkülésére utal, ám ahhoz, hogy a tényleges számadatokról lehessen beszélni, még el kell telnie egy körülbelül 2 éves átfutási időnek. Horti Flóra szerint

egyre pozitívabb a gazdasági hangulat, és a befektetők is úgy értékelhették, hogy el is tudják majd adni a megépülő lakásokat.

Megjegyezte, nyilván az Otthon Start program is elindított egy hullámot, azonban itt történt egy változás: a kormány év végéig felfüggesztette az ehhez kapcsolódó kiemelt beruházások státuszát, ám ez azokat a projekteket érinti, amik még nem kaptak építési engedélyt. Azaz, ahol már megkezdődött az építkezés, azok a beruházások megtarthatják ezt a jogukat.

Az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője arról is beszélt, hogy a hitelezések terén is bővülésre számítanak idén. Mint mondta, várhatóan dinamikusan, 25-28 százalékkal fog gyarapodni a lakáscélú hitelállomány. Elmondása szerint az első félévre az volt a jellemző, hogy az otthonstart hitelszerződések domináltak, a második félévben viszont mérséklődhet a kezdeti lendület. Hozzátette,

az Otthon Starthoz kapcsolódó hitelszerződések a hitelezések 70 százalékát tették ki az első 6 hónapban.

Az elemző megemlítette, hogy a tranzakciók számában érezhető volt némi lassulás. A 2025-ös egy igen turbulens év volt, amit meghatározott az év elején a befektetői kereslet. A tavaszi állampapír-kifizetések után volt egy bumm, majd jöttek az Otthon Start elővásárlások, illetve a program által okozott vásárlások is. 2026-ban ellenben kicsit normalizáltabb a növekedés a lakáspiacon, a szakértők a tavalyitól elmaradó számú, 118-125 ezer közötti tranzakcióra számítanak.

A lakásárak tekintetében Horti Flóra elmondta, itt is

elkezdődött a normalizálódás, 2026-ban mérséklődő drágulási dinamika várható az előrejelzés szerint.

A pénzintézetnél nagyjából 8-13 százalékos áremelkedéssel kalkulálnak, ami szintén elmarad a tavalyi, több mint 20 százalékos ütemtől. Emellett azt várják, hogy Budapesten és az agglomerációban visszafogottabb, míg más térségekben élénkebb lesz a drágulás.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

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