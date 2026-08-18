Megérkezett az eső, brutális mennyiséget kapott ez az országrész

Nemcsak az északi és keleti tájak lélegezhettek fel, hanem az ország szinte teljes területén hullott valamennyi a várva várt égi áldásból. A csapadékzóna fokozatosan haladt át hazánk felett, de sajnos északon és délkeleten sok helyen csak arra volt elég az eső, hogy elverje a port – számolt be róla az idokep.hu.

A legtöbb eső hazánk északkeleti csücskében esett, az abszolút győztes az Időképes mérőautomaták közül jelenleg Fehérgyarmat, ahol már 29 mm-nél járunk. Ám ennél is több hullott Ibrányban, ahol egy észlelő hagyomás csapadékmérőjével egészen pontosan 34 mm-es összegről számolt be.

Kedden napközben túlnyomóan napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, nyugaton és északkeleten növekedhet meg erősebben a felhőzet, és alakulhat ki helyenként zápor, zivatar.

A fővárosi helyzetről Bardóczi Sándor budapesti főtájépítész számolt be. Mint a Facebookon írta, az adatok szerint 2 milliméter eső esett Budapesten átlagosan, de Csepelre alig jutott belőle 1 milliméternél több. Megjegyezte még, hogy nagyon ritkák lettek a csendes nyári esők, a heves zivatarok és a durva szélerő annál gyakoribbak.