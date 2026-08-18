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Közlekedő autók esős időben.
Nyitókép: Getty Images/Prasitsak Smaksman

Megérkezett az eső, brutális mennyiséget kapott ez az országrész

Infostart

Régóta óhajtottuk, most végre megérkezett. Az elmúlt éjszaka Magyarország jelentős területén hullott eső, de leginkább az ország északkeleti része kapott bőséges áztatást.

Nemcsak az északi és keleti tájak lélegezhettek fel, hanem az ország szinte teljes területén hullott valamennyi a várva várt égi áldásból. A csapadékzóna fokozatosan haladt át hazánk felett, de sajnos északon és délkeleten sok helyen csak arra volt elég az eső, hogy elverje a port – számolt be róla az idokep.hu.

A legtöbb eső hazánk északkeleti csücskében esett, az abszolút győztes az Időképes mérőautomaták közül jelenleg Fehérgyarmat, ahol már 29 mm-nél járunk. Ám ennél is több hullott Ibrányban, ahol egy észlelő hagyomás csapadékmérőjével egészen pontosan 34 mm-es összegről számolt be.

Kedden napközben túlnyomóan napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, nyugaton és északkeleten növekedhet meg erősebben a felhőzet, és alakulhat ki helyenként zápor, zivatar.

A fővárosi helyzetről Bardóczi Sándor budapesti főtájépítész számolt be. Mint a Facebookon írta, az adatok szerint 2 milliméter eső esett Budapesten átlagosan, de Csepelre alig jutott belőle 1 milliméternél több. Megjegyezte még, hogy nagyon ritkák lettek a csendes nyári esők, a heves zivatarok és a durva szélerő annál gyakoribbak.

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