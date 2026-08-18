Szívszorító fotók és videó a felrobbant győrvári házról

Felrobbant, majd kigyulladt egy családi ház kedd hajnalban Győrváron, a Rákóczi utcában.

A lángokat a zalaegerszegi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók fékezték meg – olvasható a Katasztrófavédelem közösségi oldalán.

A robbanás olyan erejű volt, hogy még a szomszédos épület ablakai is kitörtek, a robbanással érintett ingatlan pedig életveszélyessé vált.

Az egységek az oltási munkálatok során egy gázpalackot kivittek a lakásból. A ház lakóját a mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

A robbanás helyszínét a Zala Különleges Mentők személykereső kutyás egysége is átvizsgálta.