Döbbenetes fotók a Balatonból

Gyönyörű és egyben elképesztő fotósorozat jelent meg a Facebookon. A felvételek a természet egyik ritkán megörökített pillanatát mutatják be: egy kockás sikló sikeres vadászatát.

A látvány egyszerre lenyűgöző és kegyetlen, hiszen egészen közelről enged bepillantást a természet örökös küzdelmébe.

A kockás sikló kiváló úszó, táplálékát főként a vízben szerzi meg. Villámgyors mozdulataival kapja el a halakat, így a fotókon megörökített jelenet természetes viselkedésének látványos példája – írja a SONLINE.