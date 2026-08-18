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Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Döbbenetes fotók a Balatonból

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A Balatonban minden rendben, működik a tápláléklánc.

Gyönyörű és egyben elképesztő fotósorozat jelent meg a Facebookon. A felvételek a természet egyik ritkán megörökített pillanatát mutatják be: egy kockás sikló sikeres vadászatát.

A látvány egyszerre lenyűgöző és kegyetlen, hiszen egészen közelről enged bepillantást a természet örökös küzdelmébe.

A kockás sikló kiváló úszó, táplálékát főként a vízben szerzi meg. Villámgyors mozdulataival kapja el a halakat, így a fotókon megörökített jelenet természetes viselkedésének látványos példája – írja a SONLINE.

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