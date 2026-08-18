Edukációs kampányt indít itthon a Coca-Cola, egy eljárás végére tesznek így pontot

Átfogó fenntarthatósági kampányt indít a Coca-Cola. A versenyhatóság értékelése alapján az edukációs kampánynak a piac egészére kiterjedő pozitív hatásai lehetnek. A GVH Versenytanácsa kötelezően előírta a vállalásokat, melyek teljesítését következetesen ellenőrzi majd – számolt be róla a Gazdasági Versenyhivatal.

A történet előzménye, hogy a GVH 2024 nyarán PET-palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást több vállalkozással, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is.

A GVH eredeti gyanúja szerint a vállalkozások a Naturaqua márkájú ásványvizek címkéin és kereskedelmi kommunikációjában alkalmazott állításaival (pl. „Hasznosíts újra 100%-ban újrahasznosítható PET palack vagyok”) megtévesztette a fogyasztókat.

Az eljárás a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.-vel, valamint a Coca-Cola vállalkozáscsoportba tartozó egyes vállalkozásokkal (a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.-vel, a The Coca-Cola Company-vel, valamint az SA Coca-Cola Services NV-vel) szemben zajlott.

Az eljárás alá vont cégek igazolták, hogy a vizsgálattal érintett palackok, valamint azok kupakjai és címkéi technikai értelemben valóban 100%-ban újrahasznosíthatóak. A GVH-nak azonban aggályai voltak azzal kapcsolatban, hogy míg a vizsgált címkék és kereskedelmi kommunikáció kiemeli ezt az egyedüli pozitív tulajdonságot, addig nem térnek ki a termék és a csomagolás környezeti terheire.

A versenyhatóság szerint e körben lényeges az is, hogy a PET-palackok újrahasznosítása a vizsgált időszakban messze elmaradt a 100%-os aránytól Magyarországon. Felmerült tehát, hogy a vizsgált kommunikáció a valósnál „zöldebb” fényben tüntethette fel az egész terméket.

A Versenytanács értékelte a vállalt edukációs kampány várható pozitív társadalmi és környezeti hatásait, így lezárta az eljárást, melyet még 2024. nyarán indított.