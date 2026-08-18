A nyílt utcán verte meg és rabolta ki volt barátnőjét

A Gödöllői Járási Ügyészség rablás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a volt barátnőjét rabolta ki Kistarcsán a nyílt utcán – írja közleményében a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a kistarcsai férfi 2026 júliusában, a délutáni órákban összetalálkozott volt barátnőjével a város egyik utcáján. A férfi megkérdezte a nőtől, hogy van-e nála pénz. A sértett mivel tartott a férfitól, megpróbált elmenni, de ezt a vádlott nem hagyta.

A férfi a hajánál megragadta a nőt és a nála lévő pénz átadására szólította fel. A sértett nem engedett a követelésnek, mire a vádlott a földre rántotta és bántalmazni kezdte. A bántalmazás során ért a helyszínre a sértett testvére, aki átadott a vádlottnak ötezer forintot.

A vádlott ezt követően visszament a sértetthez, őt akarata ellenére visszatartotta, miközben több alkalommal megrúgta és megütötte. Ezt követően a vádlott távozott a helyszínről. A sértett a bántalmazás következtében több könnyű sérülést szenvedett. A vádlottat a rendőrség egy nap alatt elfogta.

A Gödöllői Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfit rablás bűntette mellett személyi szabadság megsértésének bűntettével vádolja. Vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a bűncselekménnyel szerzett pénzre vagyonelkobzás elrendelését indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Gödöllői Járásbíróság fog dönteni.