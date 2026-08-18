Megszólaltak a lengyelek a buszbaleset sérültjeiről

A Rzeszów vajdasági központ repülőtérén leszállt repülőgép 21 sérültet szállított haza Magyarországról. Közülük öten további kórházi ápolásra szorulnak, de nincsenek életveszélyes állapotban. A többi 16 személy esetében nincs szükség kórházi kezelésre, hazaengedték őket, de a kijelölt kórházakban elsőbbséget élveznek, ha esetleg szövődmények merülnének fel – ismertette a vajdasági vezető. Megerősítette azt is, hogy a magyarországi kórházakból szintén hazaengedett öt, könnyebben sérült zarándokot nem repülővel szállították, hanem őket a rokonaik vitték Lengyelországba.

A lengyel hatóságok kapcsolatban maradnak azokkal a magyarországi kórházakkal, amelyekben még összesen 18 sérült marad. Őket is hazaszállítják, amint az állapotuk ezt lehetővé teszi.

Mentõautók sorakonzak az M3-as autópályán történt buszbaleset elsõ sebesültjeit - mintegy 20 embert  szállító kormánygép elõtt, miután leszállt a Rzeszow-Jasionka repülõtéren 2026. augusztus 17-én. MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz

A vasárnapra virradóra szerencsétlenséget szenvedett busz a Kárpátaljai vajdaságból származó zarándoklat résztvevőit szállította, akik hazatérőben voltak a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból. A balesetben 12 ember halt meg, a busz 56 utasának mindegyike és két sofőrje is megsérült.