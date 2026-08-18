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Az M3-as autópályán történt buszbaleset elsõ sebesültjeit szállító mentõautók távoznak a Rzeszow-Jasionka repülõtérrõl 2026. augusztus 17-én. Az augusztus 16-ára virradóra szerencsétlenül járt busz a Kárpátaljai vajdaságból származó zarándoklat résztvevõit szállította, akik hazatérõben voltak a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból. A balesetben 12 ember vesztette életét, a busz 56 utasának mindegyike és két sofõrje is megsérült.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz

Megszólaltak a lengyelek a buszbaleset sérültjeiről

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A varsói kormány által indított különjárattal Lengyelországba érkezett hétfő este az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek első csoportja, akiknek többsége nem szorul kórházi ápolásra – közölte sajtóértekezletén Teresa Kubas-Hul, a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaság vezetője.

A Rzeszów vajdasági központ repülőtérén leszállt repülőgép 21 sérültet szállított haza Magyarországról. Közülük öten további kórházi ápolásra szorulnak, de nincsenek életveszélyes állapotban. A többi 16 személy esetében nincs szükség kórházi kezelésre, hazaengedték őket, de a kijelölt kórházakban elsőbbséget élveznek, ha esetleg szövődmények merülnének fel – ismertette a vajdasági vezető. Megerősítette azt is, hogy a magyarországi kórházakból szintén hazaengedett öt, könnyebben sérült zarándokot nem repülővel szállították, hanem őket a rokonaik vitték Lengyelországba.

A lengyel hatóságok kapcsolatban maradnak azokkal a magyarországi kórházakkal, amelyekben még összesen 18 sérült marad. Őket is hazaszállítják, amint az állapotuk ezt lehetővé teszi.

Rzeszow, 2026. augusztus 17. Mentõautók sorakonzak az M3-as autópályán történt buszbaleset elsõ sebesültjeit - mintegy 20 embert  szállító kormánygép elõtt, miután leszállt a Rzeszow-Jasionka repülõtéren 2026. augusztus 17-én. Az augusztus 16-ára virradóra szerencsétlenül járt busz a Kárpátaljai vajdaságból származó zarándoklat résztvevõit szállította, akik hazatérõben voltak a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból. A balesetben 12 ember vesztette életét, a busz 56 utasának mindegyike és két sofõrje is megsérült. MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz
Mentõautók sorakonzak az M3-as autópályán történt buszbaleset elsõ sebesültjeit - mintegy 20 embert  szállító kormánygép elõtt, miután leszállt a Rzeszow-Jasionka repülõtéren 2026. augusztus 17-én. MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz

A vasárnapra virradóra szerencsétlenséget szenvedett busz a Kárpátaljai vajdaságból származó zarándoklat résztvevőit szállította, akik hazatérőben voltak a bosznia-hercegovinai Medjugorjéból. A balesetben 12 ember halt meg, a busz 56 utasának mindegyike és két sofőrje is megsérült.

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