Augusztus 20.: íme egy különleges rendezvény a budai Várban

Az idén negyedik alkalommal megrendezett program a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának hálaadó istentiszteletével kezdődik az államalapítás előestéjén a Bécsi kapu téri evangélikus templomban.

Augusztus 20-án délelőtt a Bécsi kapu téri templomban interaktív zenés foglalkozással várják a gyerekeket, majd zenei előadások, kórustalálkozó és orgonamaraton követi egymást.

Ezzel párhuzamosan az MTA Zenetudományi Intézetében kerekasztal-beszélgetéseket tartanak, amelyek témái az egyházak helyzete a szocializmusban, a gyógyítás és Isten kapcsolata és a mesterséges intelligencia egyházi alkalmazásának lehetőségei.

A Kapisztrán téren fellép Agárdi Szilvia énekesnő, az Ötödik Évszak, Kéri György skót dudán ad elő protestáns dallamokat és egyházi énekeket. A színpadon előadják továbbá a Fabiny Tamás nyugalmazott evangélikus püspök ötletéből született, Szabó T. Anna verseire és Gryllus Dániel zenéjére épülő, Látod-e, Isten? című „gályarab-oratóriumot”.

Emellett ugyancsak a Kapisztrán téren kézműves foglalkozások, cserkészprogramok, protestáns kiadók és ifjúsági közösségek várják az érdeklődőket.

A Mária Magdolna-toronyban a 125 éve született Ordass Lajos evangélikus püspök életét átfogó tárlat, valamint a Kárpát-medence református épített örökségét bemutató fényképkiállítás tekinthető meg.

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