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A 2-es metróvonal Széll Kálmán téri állomása 2017. január 11-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Fontos közlekedési információkat jelentett be Vitézy Dávid augusztus 20-ára

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy az idei augusztus 20-i program kissé el fog térni a megszokottól, de hogy ne csak a budapestiek élvezhessék, változások lesznek az éjszakai és a hajnali közösségi közlekedésben.

Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után, hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook-oldalán.

A miniszter a közösségi oldalon közzétett videóban elmondta, hogy a tűzijáték rövidebb lesz, de az eddigiektől eltérően utána, este tizenegytől hajnali fél kettőig „óriási utcai bulik” lesznek Budapesten, például a Kossuth Lajos téren a Parlament előtt, a Margitszigeten és a Műegyetem rakparton a Szent Gellért térnél.

Közölte, a tűzijáték előtt és után nagy lezárások lesznek: zárva lesz a Lánchíd, a Erzsébet híd, a Margit híd, tehát a felszíni közlekedés helyett érdemes a metrókat választani. De

hogy ne csak a budapesti fiatalok élvezhessék a programokat, hanem az ország minden tájára haza lehessen jutni a bulik után, újdonság, hogy hajnalban indul vonat, busz, HÉV az ország minden tájára

– mondta Vitézy Dávid. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azzal készül, hogy a metrók éjjel fél háromig közlekednek, sűrűbben járnak az éjszakai buszok és a 6-os villamos, így könnyebben elérhetőek lesznek a pályaudvarok, buszállomások, ahonnan mentesítő járatok indulnak a „szélrózsa minden irányába”, főként a nagy megyeszékhelyekre, megyei jogú városokba – jelezte a miniszter.

Minden szükséges információ elérhető a MÁV-csoport és a BKK vonatkozó oldalain – tette hozzá.

Vitézy Dávid elmondta: a teljes rendezvénysorozat harmadannyiba kerül, mint amennyit erre a Fidesz-kormány tervezett; 17 milliárd forint helyett 4,9 milliárd forintba. „Úgy látszik, itt is volt egy jelentős túlárazás, és kevesebb pénzből jóval több programot tudunk kínálni” – jegyezte meg a miniszter.

A MÁV-csoport a honlapján azt közölte:

az ünnepi programokról a fővárosi pályaudvarokra 23 óra és éjjel 2 óra körül kiérkező utasok hazautazása érdekében, a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve módosították menetrendet,

így a vidéki nagyvárosok és az elővárosi térségek felé több járat később, illetve hosszabb útvonalon közlekedik. Növelik a szerelvények hosszát és sűrítik a HÉV és a Volán járatait. Budapestről mentesítő vonat indul Békéscsabára, Debrecenen át Nyíregyházára, Egerbe és Miskolcra, Pécsre, valamint a GYSEV Győrön át Sopronba indít járatot.

A MÁV-csoport a honlapján azt közölte: az ünnepi programokról a fővárosi pályaudvarokra 23 óra és éjjel 2 óra körül kiérkező utasok hazautazása érdekében, a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal egyeztetve módosították menetrendet, így a vidéki nagyvárosok és az elővárosi térségek felé több járat később, illetve hosszabb útvonalon közlekedik. Növelik a szerelvények hosszát és sűrítik a HÉV és a Volán járatait. Budapestről mentesítő vonat indul Békéscsabára, Debrecenen át Nyíregyházára, Egerbe és Miskolcra, Pécsre, valamint a GYSEV Győrön át Sopronba indít járatot.

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