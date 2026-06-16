„A világbajnokságokra mindig a nehézségek jellemzők” – értékelt a spanyol kapitány a meglepetéseredmény után

„A világbajnokságokra mindig a nehézségek jellemzők, a különböző stílusú és korlátokkal rendelkező együttesek azt csinálják, amiben jók. A győzelemhez minden találkozón a lehető legmagasabb szinten kell futballozni. Folyamatosan fejlődnünk kell, de nyugodtak vagyunk, hiszen a terveink szerint még hét mérkőzésünk van” – fogalmazott a szakember, utalva a döntőbe jutásra.

Fuente szerint a finom megoldások és a frissesség hiányzott csapatából a találkozón.

„Bármit is mondjanak, mi tovább haladunk az úton, amely idáig elvezetett minket” – jegyezte meg Luis de la Fuente, akinek csapata 32 mérkőzés óta veretlen. A tréner megjegyezte, hogy Lamine Yamal és Nico Williams személyében két meghatározó játékosát csak csereként tudta pályára küldeni, mivel még nem voltak százszázalékos állapotban, viszont ha teljesen felépülnek, akkor sokkal több variációs lehetősége lesz.

Szinte hihetetlen, de a spanyol válogatott a 2010-es megnyert világbajnoki döntő óta mindössze három meccsen győzött vb-n, 2014-ben Ausztráliát, 2018-ban Iránt, 2022-ben pedig Costa Ricát múlta felül.

A spanyol csapat vasárnap Szaúd-Arábiával, jövő szombaton pedig Uruguay-jal találkozik a csoportkörben.