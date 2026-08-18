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Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke az Egy nemzeti ügy - a sport, mint a nemzeti nevelés része címû beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 30-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Mire ment el a Fradivárosra adott pénz? Megszólalt Kubatov Gábor, dokumentumokat küldött

Infostart / MTI

A sportállamtitkárság rendelkezésére álló dokumentumok alapján további hatósági vizsgálatokat igényelnek a Fradivárossal kapcsolatos elszámolások, illetve válaszokat várnak az egyesülettől, hogy miként kapott a 25 milliárd forintos összegből 11,2 milliárdot a klub felnőtt labdarúgócsapatát működtető Zrt.

Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár hétfőn közösségi oldalán emlékeztetett: a Ferencvárosi Torna Club – tehát nem a futballklubot működtető Zrt. – 2016-ban és 2017-ben két részletben 25 milliárd forint állami támogatást kapott építési beruházásra, amit az egykori Építők-sporttelepen kellett volna megvalósítani. Kiemelte azonban, hogy tíz év alatt abból szinte semmi nem valósult meg, ráadásul 2022 decemberében egy kormányhatározat lehetővé tette, hogy a korábban megítélt 25 milliárd forint egy részét az FTC működési célú kiadásokra is felhasználhassa. Az utóbbi hónapokban már nagy port kavart ügyben az állami támogatásra vonatkozó elszámolásait idén márciusban nyújtotta be a Ferencváros, de az ellenőrzési folyamat, ahogyan azt a sportállamtitkár kiemelte, csak az elmúlt hetekben gyorsult fel.

Ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „egyértelműen kijelenthető, hogy a sportállamtitkárság munkatársai olyan dokumentumokat kaptak, amelyek további hatósági vizsgálatokat igényelnek”.

Kálnoki-Kiss közlése szerint arra kérték az FTC vezetését, mutassa be, „milyen jogszabályi háttér, elnöki, elnökségi határozat vagy utasítás alapján adták tovább az eredeti szándék szerint infrastrukturális beruházásra felhasználható állami támogatás egy jelentős részét a labdarúgócsapatot működtető Zrt.-nek”.

A Kálnoki-Kiss Attila vezette államtitkárság ezen túlmenően arra is választ vár, hogy „milyen jogszabályi háttérre hivatkozva tartják elszámolhatónak a húsz szakosztályt fenntartó sportklub működésére

azt a 11,2 milliárd forintot, amelyet saját bevallásuk szerint nem az egyesület, hanem a labdarúgó Zrt. költött el 2019 és 2024 között 38 professzionális magyar és külföldi labdarúgó játékjogának megvásárlására”.

Az ügyben egy szurkolói csoport az Állami Számvevőszéknél tett feljelentést, majd indult rendőrségi nyomozás.

„Percekkel ezelőtt elküldtem azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a Fradivárosra fordított pénzek jogszerűen és a célnak megfelelően kerültek felhasználásra” – írta Kubatov Gábor, a Ferencváros klubelnöke hétfő este a közösségi oldalán közzétett reakcióban, amelyben kiemelte:

a transzparencia jegyében szerette volna a szükséges igazolásokat minél hamarabb rendelkezésre bocsátani.

„Egyébként pedig mindazoknak, akiket a Fradiváros ügye érdekel, üzenem: nyugodjanak meg, minden rendben van” – fűzte hozzá.

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Kezdőlap    Belföld    Mire ment el a Fradivárosra adott pénz? Megszólalt Kubatov Gábor, dokumentumokat küldött

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