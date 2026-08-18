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Víztározó illusztráció
Nyitókép: pexels.com

Kritikus szinten van ennek a magyarországi víztározónak a szintje, ezt a megoldást találták ki

Infostart / MTI

A vízügyi szakemberek hétfőn megkezdték a Mizserfai-tározóból százezer köbméter víz átvezetését a Zagyván keresztül a Maconkai-tározóba, mintegy 15 ezer ember ivóvízellátásának biztosítása érdekében.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a Facebook-oldalán azt írta, a Maconkai-tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 centiméter alá csökkent, ezzel egy olyan kritikus szintet ért el a vízállás, ami veszélyezteti a térségben élő nagyjából 15 ezer ember ivóvízellátásának biztonságát.

Az ivóvíz előállításához nem elég, hogy a szükséges vízmennyiség rendelkezésre álljon, kiemelt jelentősége van a víz minőségének

– hívták fel rá a figyelmet.

Hozzátették: ezért hétfőn a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság már megkezdte a Mizserfai-tározóból a víz átvezetését a Maconkai-tározóba annak érdekében, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. a bátonyterenyei telephelyén, három településen élőknek továbbra is biztosítani tudja az ivóvizet.

Azt írták, a Zagyvából talajvízdúsításos technológiával történő vízkivétel, illetve vízpótlás keretében százezer köbméter vizet terveznek átadni a Maconkai-tározón keresztül a bátonyterenyei vízműnek, amellyel várhatóan további 30 napon keresztül nagy biztonsággal kielégíthető annak napi vízigénye.

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Kezdőlap    Belföld    Kritikus szinten van ennek a magyarországi víztározónak a szintje, ezt a megoldást találták ki

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