„Megcsináltam, nem fagytam bele a 11 fokos vízbe” – minden idők leggyorsabb idejével úszta át az Ontario-tavat Mányoki Attila

Az úszó nagy sikernek tartja, hogy minden idők leggyorsabb férfi idejével sikerült átúsznia az Ontarió-tavat, ami a Stillwater Eight sorozat leghosszabb állomását is jelenti. A Stillwater Eight a világ egyik legnehezebb maratoni úszókihívása, amelyet 2011-ben javasolt Michelle Macy hosszútávúszó. A lényege, hogy a világ nyolc ikonikus és rendkívül nehéz tavát kell átúszni.

Mányoki Attila 16 hónapos felkészülés után teljesítette a távot, így sikerként tekint a nyári úszásaira.

Mint mondta, érdekes volt számára, hogy mennyire egyedien működik ez a tó, és mennyire trükkös tud lenni. A gyors időjárás-változás a levegőben és a vízben is érzékelhető, és ez a jellegű kiszolgáltatottság rengeteg bizonytalanságot eredményezett számára.

Bár nagyon jó erőben érezte magát végig az úszás alatt, egy különlegességről is beszámolt.

„A tónak van egy trükkös formája, hogy menet közben a tó mélyéről feljön a hideg víz, ami mindig 4 fokos lent, Torontónál pedig 6-8 fok környékén van, mire partot ér. Tehát ilyen szempontból tartogatott rengeteg újdonságot is az úszás” – fogalmazott Mányoki Attila, akinek 52 kilométer megtétele után sikerült elérnie a torontói partot.

Ilyen körülmények között csak improvizálni tud a versenyző. Termoszokba töltött meleg italokkal készült, ám úszósapkát az indulásnál nem vett fel, pedig elmondása szerint még ez is segítséget jelentett volna számára a hideg vízben úszva.

„Már 16 fokos lehetett a víz, amikor felvettem és nagyon jól is esett, de nem lehetett csak a sapkával kompenzálni, így az utolsó négy órában már csak a forró italt fogyasztottam, így nem fagytam bele a végén a 11 fokos vízbe” – mondta az úszó.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.