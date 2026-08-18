Románia egy rejtélyes megoldással vészelte át az energiacsúcsot, az atomerőmű leállítása után

A következőket írja a történtekről az Adevarul: Döntő szerepet játszott az akkumulátorokban tárolt, fotovoltaikus forrásból származó energia, amely 21 és 22 óra között közel 700 MW teljesítménnyel táplálta a hálózatot.

Ez nagyságrendileg megegyezett a 2-es reaktor termelésével, amelyet ugyanezen a napon leállítottak – írja a vg.hu. A saját napelemes és energiatároló rendszerrel rendelkező háztartások, valamint a saját energiatároló rendszereikből villamos energiát a hálózatba betápláló vállalatok hozzájárulása alapvető fontosságú volt az energiaválság következtében kialakult hiány fedezésében.

Az érdekes és megdöbbentő az egészben az, hogy korábban senki nem tudott arról, hogy az ország ekkora "hadra fogható" tárolói kapacitással rendelkezik.

Az Adevarul azonnal felteszi a kérdést: bár a napenergia akkumulátoros tárolása csütörtök este megmutatta, hogy jelentős teljesítményt képes a hálózatba táplálni, továbbra is kérdés, hogy ezeket a forrásokat miért nem használták ki korábban, az előző napokban, amikor Románia naponta több mint 2000 MW villamos energiát importált az esti fogyasztás fedezésére.

Magyarországon eközben a nap áramimportszámla augusztus első napjaira kevesebb mint két hét alatt félmilliárd forintról 4 milliárdra szökött fel.