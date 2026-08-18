Lehullhat a „kiemelt” címke több beruházásról is

A tervezett rendelet alapján hatályon kívül helyezik azokat a jogszabályokat, amelyek egyes projekteket kiemelt beruházássá, az ezekhez kapcsolódó közigazgatási ügyeket pedig kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították korábban. A döntés a Magyarország egyes kiemelt beruházásainak felülvizsgálatáról szóló kormányhatározatban elrendelt soron kívüli felülvizsgálat eredménye – olvasható a Közlekedési és Beruházási Minisztérium oldalán.

Mint írják, a változás kizárólag azokat a kiemelt beruházásokat érinti, amelyek esetében a különleges jogállás fenntartása jelentős társadalmi, infrastrukturális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatot jelentene. A kormány ugyanakkor támogatja azokat az országos közérdeket szolgáló ingatlanfejlesztéseket, amelyek illeszkednek a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák a települési önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségeit – teszik hozzá.

Vitézy Dávid minap a közösségi oldalán emlékeztetett, hogy a kormány több, jelentős helyi tiltakozást kiváltó beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja. A döntés érinti többek között a Láng Gépgyár, a Club Aliga területét, Tihanyt, Sukorót, a margitszigeti teniszstadiont, a soroksári-gyáli ipari fejlesztést és a Pázmány Campus jelenlegi terveit – írta a miniszter.

A már kiadott építési engedélyeket ez önmagában nem érinti, de a kiemelt státuszból fakadó különleges szabályok megszűnnek, az önkormányzatok pedig visszakapják a jogaikat – fogalmazott Vitézy Dávid.