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Nyitókép: pexels.com

Sorra szedi áldozatait itthon a fura víz – részletek

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Összesen három vízi tragédia is történt hazánkban az elmúlt napokban. Egy horgász és két fürdőző vesztette életét.

Hétvégén a Debreczeni-tó Hejőkeresztúr felőli részén egy 52 éves férfi fulladt a vízbe. A holttestet a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat találta meg a víz alatt vasárnap – számolt be róla a boon.hu.

Szombaton érkezett bejelentés, hogy egy elhagyatott csónak és autó található a tó környékén. Kiderült, hogy a bejelentő reggel 5.30-kor észlelt a tó vízfelületén egy fejre fordult csónakot, amelyet sodort a hullámzás. A parton egy gépjárművet is látott, amelynek közelében senki nem volt.

Miután bejelentést tett, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felkérte a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapatát és közösen kezdték el a keresést.

Később kiderült, hogy egy emberi test van a vízmeder fenekén, a horgászé.

A TV2 Híradójából kiderült, hogy nemcsak Borsodban történt tragédia. Debrecenben egy víztározóban találták meg egy nő holttestét. A környéken lakóknak csak az tűnt fel, hogy egy autó napok óta ott parkol. De Tiszapüspökiben is tragédia történt, ott a Tiszába fulladt bele egy fürdőző.

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