Profit a turizmusban – Megmentő lesz-e az augusztus 20-ai hosszú hétvége?

Flesch Tamás szerint egy augusztus 20-i hétvége általában jól szokott sikerülni, és reményeik szerint ez idén is így lesz.

Mint az InfoRádió megkeresésére a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke fogalmazott, a főváros külföldi turistákkal többé-kevésbé tele lesz, de magyar vendégek is jönnek ilyenkor, sokan vidékről, ez pedig plusz vendégéjszakákat jelenthet még akkor is, ha nem mindenki alszik Budapesten.

A szállodaszövetség tiszteletbeli elnöke hangsúlyozta,

a vidéki szállodákban egy négynapos augusztusi hétvége mindig erős.

A szakember viszont a sors fintorának tartja, hogy egész hónapban fantasztikus idő volt, ám ezen a héten többször várható eső, ami nem sokat segít a turizmusban, de összességében erős hétvégét várnak Budapesten és vidéken is.

Az interjúban arról is szó esett, hogy a szezon eddigi időszakában voltak jó periódusok, de a Balatonnál ez nem volt túl erős. A fővárosban a július jó hónap volt, augusztusra is ebben bíznak.

Flesch Tamás hangsúlyozta: általában mindig a forgalomról beszélünk, ám

összességében a profit számít, ebből a szempontból gyenge eredmények vannak.

A budapesti szállodák az euróárfolyam miatt nagyon sokat vesztenek a profitjukból, de a vidéki szállodáknál is sokat elvisznek a bevételből a magas költségek. Kiemelte:

mivel a korábbi 395-400 forint körüli euróárfolyam helyett most 360 forint az euró, ez nagyjából 10 százalékos mínuszt jelent

számukra, hiszen költségeik 90 százaléka forintban van elszámolva.

A szakember rámutatott: az euró bevezetése pár év múlva ezen a problémán sokat fog segíteni. Jelenleg ez főleg a budapesti szállodáknál komoly hátrány, ahol az árak euróban vannak megadva. Vidéken ez kevésbé jellemző.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.