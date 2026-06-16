ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
349.94
usd:
301.78
bux:
138466.32
2026. június 16. kedd Jusztin
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Assistant referee running along the sideline during a soccer match
Nyitókép: roibu/Getty Images

Négy éve volt utoljára olyan nap a vébén, mint a hétfői

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Napra pontosan 68 éve volt négy döntetlen egy napon.

A 23. labdarúgó-világbajnokság hétfői játéknapján mind a négy találkozó döntetlennel ért véget.

Erre napra pontosan 68 évvel ezelőtt volt példa, az 1958-as világbajnokságon az Ausztria–Anglia (2-2), az Észak-Írország – NSZK (2-2), a Paraguay-Jugoszlávia (3-3) és a Svédország-Wales (0-0) összecsapást zárult pontosztkozdással, most a Spanyolország – Zöld-foki Köztársaság (0-0), a Belgium-Egyiptom (1-1), a Szaúd-Arábia – Uruguay (1-1) és az Irán – Új-Zéland (2-2) találkozó hozott döntetlent ugyanazon a napon.

Az öngólok számában a mostani torna már a csoportkör első fordulójának befejezése előtt felülmúlta a négy évvel ezelőtti, Katarban ugyanis csak két öngólt jegyeztek fel, most viszont már háromszor is saját kapujukban találtak a játékosok.

A rekord ebben a tekintetben még messze van, a 2018-as oroszországi világbajnokságon ugyanis 12 öngól született.

Az uruguayi válogatottnak az első félidőben 22 lövése volt a szaúdiak elleni összecsapáson, ennél több legutóbb az 1974-es tornán a kelet-németeknek volt a chileiek ellen (24) az első játékrészben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Négy éve volt utoljára olyan nap a vébén, mint a hétfői

labdarúgás

sport

döntetlen

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter az Országgyűlésben: nem szeretnénk kisajátítani sem 1956-ot, sem 1989-et

Magyar Péter az Országgyűlésben: nem szeretnénk kisajátítani sem 1956-ot, sem 1989-et
Cikkünk frissül! A 301-es parcellánál tartott megemlékezés után az Országgyűlés is 1956-os hőseinkre emlékezik, Magyar Péter miniszterelnök tart beszédet. Ezután az Országgyűlés tárgyal a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomagról, amelyben szó esik a vagyonnyilatkozatokról, a „kekvákról”, az egyetemekről és a közbeszerzésekről is. De jön az eddigi tanári teljesítményértékelés eltörlésének vitája is a rendkívüli ülésnapon.
 

Ilyen lesz a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomag – kedd a parlamentben

Két, Toroczkai Lászlót érintő döntést is hozott a parlament

Parlament: minden „ragad a mocsoktól”, bárhová nyúl a Külügyminisztériumban az új államtitkár

Módosította az Alaptörvényt az Országgyűlés: maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök

Volt szó a kamatstopról is, majd betoppant az ülésterembe Lázár János, Magyar Péter hozzá beszélt

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.16. kedd, 18:00
Álmos Péter
a Magyar Orvosi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ismét erősödik a forint, megint 350 alatt az euró

Ismét erősödik a forint, megint 350 alatt az euró

Többéves csúcs közeléből fordul rá a keddre a forint, miután a hétfői békehírek hatására 350 alá is benézett az euró árfolyama. A kérdés most az, hogy a magyar valuta meg tudja-e tartani a lendületet a Fed kamatdöntése előtt. A reggel ebből a szempontból biztatóan indult, többször ismét a lélektani határ alatt tartózkodott az euró árfolyama.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő lépésre készül Donald Trump: egy alig másfél oldalas dokumentum hozhat elképesztő fordulatot Iránban

Meglepő lépésre készül Donald Trump: egy alig másfél oldalas dokumentum hozhat elképesztő fordulatot Iránban

Az egyezmény többek között hatvannapos tűzszünetet, a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint az Irán nukleáris programjáról szóló tárgyalások megkezdését irányozza elő.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump may release US-Iran deal before Friday, Vance says

Trump may release US-Iran deal before Friday, Vance says

The US vice-president says the agreement is "about a page and a half" and "very general", meaning many details will be worked out later.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 16. 09:54
Fővárosi korrupciós ügy: két volt momentumos politikus is letartóztatásban marad
2026. június 16. 09:20
Magyar Péter az Országgyűlésben: nem szeretnénk kisajátítani sem 1956-ot, sem 1989-et
×
×