Négy éve volt utoljára olyan nap a vébén, mint a hétfői

A 23. labdarúgó-világbajnokság hétfői játéknapján mind a négy találkozó döntetlennel ért véget.

Erre napra pontosan 68 évvel ezelőtt volt példa, az 1958-as világbajnokságon az Ausztria–Anglia (2-2), az Észak-Írország – NSZK (2-2), a Paraguay-Jugoszlávia (3-3) és a Svédország-Wales (0-0) összecsapást zárult pontosztkozdással, most a Spanyolország – Zöld-foki Köztársaság (0-0), a Belgium-Egyiptom (1-1), a Szaúd-Arábia – Uruguay (1-1) és az Irán – Új-Zéland (2-2) találkozó hozott döntetlent ugyanazon a napon.

Az öngólok számában a mostani torna már a csoportkör első fordulójának befejezése előtt felülmúlta a négy évvel ezelőtti, Katarban ugyanis csak két öngólt jegyeztek fel, most viszont már háromszor is saját kapujukban találtak a játékosok.

A rekord ebben a tekintetben még messze van, a 2018-as oroszországi világbajnokságon ugyanis 12 öngól született.

Az uruguayi válogatottnak az első félidőben 22 lövése volt a szaúdiak elleni összecsapáson, ennél több legutóbb az 1974-es tornán a kelet-németeknek volt a chileiek ellen (24) az első játékrészben.