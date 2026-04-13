„Milák Kristóf legjobb partnere saját maga” – kulisszatitkok az újabb visszatérés előtt

Ha Milák Kristóf egyszer elkezdi tenni a dolgát, akkor nagyon nehéz őt megállítani, és ebben a legjobb partnere ő maga – fogalmazott az InfoRádió megkeresésére Gergely István, a Honvéd ügyvezető elnöke, aki azzal kapcsolatban árult el részleteket, hogy a kétszeres olimpiai bajnok úszó újra edzésben van, mi több, rajtkőre áll a szerdától vasárnapig tartó országos bajnokságon.

„Van annyira igényes magával szemben, hogyha egy versenyen elindul, akkor azért megfelelően fel is készül, és nagyjából biztos abban, hogy ő dobogóra fog tudni állni. Én most ugyanezekkel a reményekkel állok az ob elé Milák Kristóffal kapcsolatban, több számot is próbál, ez abszolút pozitív az ő esetében” – jelezte.

Voltak az elmúlt időszakban különböző mérések is Milák Kristóffal kapcsolatban, azok is nagyon biztatóak voltak, tehát a felkészültségi állapota az ob-ra megfelelő lehet, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy világcsúcsot úszhat már, vagy akár most rögtön irány Európa trónja újra.

„Azért ez egy hosszabb folyamat, de alapvetően talán az a legfontosabb hozadéka az országos bajnokságnak, hogy üzen az ellenfeleinek itthon és külföldön, hogy újra pályán van.”

Mint ismertté vált, január közepén állt munkába Milák Kristóf, azóta lehet is vele beszélni, a klubvezető heti rendszerességgel tud vele érdemben egyeztetni, „bár Milák Kristóf nem az a szószátyár típus”, csak ha van kedve, akkor lehet vele hosszabban is beszélgetni, de ez ritka.

Elvárások azért nincsenek vele szemben, mert ő – mint Gergely István hangsúlyozta – saját magával szemben állítja fel a legmagasabb mércét.

Az úszást márpedig élvezi is Milák Kristóf, ha nem így lenne, nem csinálná a sportvezető szerint; de Milák sem robot, sosem lehet biztos benne az ember, hogy épp tényleg élvezi-e a önmagában az úszást, van, hogy kimondja, magát a mozgásformát, úszást kedveli, az úszósportot viszont nem.

Milák Kristóf felkészülését Zala György erőnléti edző és Szabó Álmos úszóedző segíti, de mellette van Márton Petra dietetikus, valamint egy gyógytornász és egészségügyi háttér is, masszőrrel.

Milák Kristóf túl van egy nagyon jól sikerült külföldi edzőtáboron is, így Gergely István úgy látja, a legfontosabb jelzés az, hogy az úszó rajthoz fog állni, méghozzá sok számban, ami utal arra, hogy nagyon felkészült lehet.

„Aztán hogy ez hogy sikerül, ezt majd meglátjuk, de én abszolút biztos vagyok abban, hogy jól rakták össze magát a versenytervet, a programot és a felkészülést, az ob után pontos képünk lesz. Nekem az a legfontosabb, hogy újra medencében van és újra úszik, és újra megméretteti magát ebből, aztán a későbbiek során ki lehet indulni” – ecsetelte.

Milák Kristóf korábbi edzőpartnere, Márton Richárd is egyre jobban tempózik a Honvédban, komoly tényező már idehaza és nemzetközi szinten.