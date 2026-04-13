2026. április 13. hétfő
A győztes Milák Kristóf a férfi 100 méteres pillangóúszás döntője után a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 3-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

„Milák Kristóf legjobb partnere saját maga” – kulisszatitkok az újabb visszatérés előtt

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Egy év után újra versenyez a kétszeres olimpiai bajnok úszó Milák Kristóf. A Honvéd versenyzője hat számot vállal a szerdán kezdődő soproni országos bajnokságon. Gergely István, a Honvéd ügyvezető elnöke beszélt a részletekről az InfoRádióban.

Ha Milák Kristóf egyszer elkezdi tenni a dolgát, akkor nagyon nehéz őt megállítani, és ebben a legjobb partnere ő maga – fogalmazott az InfoRádió megkeresésére Gergely István, a Honvéd ügyvezető elnöke, aki azzal kapcsolatban árult el részleteket, hogy a kétszeres olimpiai bajnok úszó újra edzésben van, mi több, rajtkőre áll a szerdától vasárnapig tartó országos bajnokságon.

„Van annyira igényes magával szemben, hogyha egy versenyen elindul, akkor azért megfelelően fel is készül, és nagyjából biztos abban, hogy ő dobogóra fog tudni állni. Én most ugyanezekkel a reményekkel állok az ob elé Milák Kristóffal kapcsolatban, több számot is próbál, ez abszolút pozitív az ő esetében” – jelezte.

Voltak az elmúlt időszakban különböző mérések is Milák Kristóffal kapcsolatban, azok is nagyon biztatóak voltak, tehát a felkészültségi állapota az ob-ra megfelelő lehet, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy világcsúcsot úszhat már, vagy akár most rögtön irány Európa trónja újra.

„Azért ez egy hosszabb folyamat, de alapvetően talán az a legfontosabb hozadéka az országos bajnokságnak, hogy üzen az ellenfeleinek itthon és külföldön, hogy újra pályán van.”

Mint ismertté vált, január közepén állt munkába Milák Kristóf, azóta lehet is vele beszélni, a klubvezető heti rendszerességgel tud vele érdemben egyeztetni, „bár Milák Kristóf nem az a szószátyár típus”, csak ha van kedve, akkor lehet vele hosszabban is beszélgetni, de ez ritka.

Elvárások azért nincsenek vele szemben, mert ő – mint Gergely István hangsúlyozta – saját magával szemben állítja fel a legmagasabb mércét.

Az úszást márpedig élvezi is Milák Kristóf, ha nem így lenne, nem csinálná a sportvezető szerint; de Milák sem robot, sosem lehet biztos benne az ember, hogy épp tényleg élvezi-e a önmagában az úszást, van, hogy kimondja, magát a mozgásformát, úszást kedveli, az úszósportot viszont nem.

Milák Kristóf felkészülését Zala György erőnléti edző és Szabó Álmos úszóedző segíti, de mellette van Márton Petra dietetikus, valamint egy gyógytornász és egészségügyi háttér is, masszőrrel.

Milák Kristóf túl van egy nagyon jól sikerült külföldi edzőtáboron is, így Gergely István úgy látja, a legfontosabb jelzés az, hogy az úszó rajthoz fog állni, méghozzá sok számban, ami utal arra, hogy nagyon felkészült lehet.

„Aztán hogy ez hogy sikerül, ezt majd meglátjuk, de én abszolút biztos vagyok abban, hogy jól rakták össze magát a versenytervet, a programot és a felkészülést, az ob után pontos képünk lesz. Nekem az a legfontosabb, hogy újra medencében van és újra úszik, és újra megméretteti magát ebből, aztán a későbbiek során ki lehet indulni” – ecsetelte.

Milák Kristóf korábbi edzőpartnere, Márton Richárd is egyre jobban tempózik a Honvédban, komoly tényező már idehaza és nemzetközi szinten.

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Miniszterek veszítettek a választáson – hatalmas átalakulás az Országgyűlésben, kik jutottak be és kik estek ki?

Noha a végleges parlamenti névsorra még legalább szombatig várni kell – a jogerősre még tovább –, de abból fakadóan, hogy a Fidesz-KDNP képviselői mezőnye 135-ről várhatóan 55-re csökken, a távozó kormány pártjainak soraiból „korszakos” politikusok hiányoznak majd, hacsak nem lesznek a javukra tömeges visszalépések. A Tisza Párt részéről viszont valamennyi ismerős név parlamenti mandátumhoz juthat, akár az EP-ből vagy a Fővárosi Közgyűlésből is. A Mi Hazánknál nagy meglepetés nem várható.
 

Sulyok Tamás levelet írt Magyar Péternek

Magyar Péter politikai életútja a feleségéről készült titkos hangfelvételtől a miniszterelnökségig

Az oroszok kikutatták: Magyar Péter=Orbán Viktor 20 évvel ezelőtt

Sajtónyilvános lesz az újraszámlálás az egyik billegő választókerületben

Így reagáltak a fideszes politikusok a választási vereségre

„Magyarország konzervatív jelképét legyőzte a jobbközép ellenzék” – angolszász sajtóreakciók

Moszkva türelemmel megvárja, milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés

Brüsszel és Berlin után Bécs is üdvözölte Magyar Péter, illetve a Tisza Párt győzelmét

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

Elon Musk is reagált a magyar választások eredményére

VIDEÓ
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szükség esetén további olajtartalékokat szabadít fel - közölte hétfőn Fatih Birol, az IEA vezetője.

A vasárnapi választásokon győztes Tisza Pártnak rövid időn belül hiteles makrogazdasági és költségvetési tervet kell letennie az asztalra.

Trump says Iranians are doing no business in the Hormuz strait as UK maritime officials tell ships in the area to expect military presence.

2026. április 13. 21:01
Sportágtörténelmi úszó országos bajnokság jön – de miért pont Sopronban?
2026. április 13. 14:02
Nagy ugrás előtt a tornasport – már csak egy kis szerencse kéne
