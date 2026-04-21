Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf négy számban – 50 és 100 méter gyors, 50 és 100 méter pillangó – nyert aranyérmet a múlt heti, soproni úszó országos bajnokságon. Ráadásul az egy év után visszatérő világklasszis 100 méter pillangón nemcsak megerősítette vezető helyét a világranglistán, hanem egy fantasztikus időeredménnyel (50,22 másodperc) az Eb-szintet is elérte, továbbá övé lett az ob abszolút legjobb időeredménye.

A magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya az InfoRádióban azt mondta, örül neki, hogy Milák Kristóf több kihagyott verseny után részt vett a soproni országos bajnokságon. Mint fogalmazott, számára ez a legfontosabb, az pedig nem érdekli, hogy mi zajlik a háttérben, és az sem különösebben foglalkoztatja, hogy hol, mikor, kivel és mennyit edz. „A legfontosabb, hogy úszik. Ez a legjobb hír nekünk” – tette hozzá Sós Csaba.

A Honvéd kétszeres olimpiai bajnokának soproni időeredményei magukért beszélnek – főleg 100 méter pillangón –, de Sós Csaba szerint ő eddig is úgy és olyan időket úszott, mint senki más. Felidézte, hogy már korábban is elmondta több interjúban, hogy amikor Milák Kristóf 200 méter pillangón az „űrvilágcsúcsát” úszta, „úgy elrontotta, ahogy létezik, mert elvitte a közönség, a hangulat meg a hév”. A szövetségi kapitány hozzátette: amit éppen kell, annyit ad ki magából. A soproni ob-n négy számban lett első, de Sós Csaba szerint

azt nem tudhatjuk, milyen eredménysorral és hány éremmel zárt volna, ha muszáj lett volna elindulnia minden olyan számban, ami nála szóba jöhet.

„A tehetségében, a technikájában és a képességeiben minden benne van” – emelte ki a szakvezető.

Az ob-n 100 méter pillangón elért 50,22 másodperc sok mindenre lehet elég az év további fontosabb versenyein, de nyilván sok függ attól, hogy milyen állapotban lesz Milák Kristóf a nyári, párizsi Európa-bajnokság idején. A soproni ob-n már a középdöntőben is 50,9-es idővel ért célba, de a szövetségi kapitány felhívta a figyelmet, hogy a világversenyeken már az előfutamok során sem lehet lazsálni. Ha valaki érmet akar nyerni, versenyszámonként három nagyot kell úsznia, ami viszont megkövetel egy bizonyos fokú kondíciót, és erre nyilván Milák Kristófnak is figyelnie kell.

A szövetségi kapitány emlékeztetett, hogy Milák Kristóf 100 méter pillangón már öt évvel ezelőtt is tudott 6 tizedmásodperccel jobbat a mostani időeredményeinél, ami nagyjából 1,2-1,3 méternyi távolságot jelent.

„Ami az igazán lényeges, hogy most jobban nézett ki a teljesítménye, mint tavaly ilyenkor, vagyis előrébb tart, mint egy éve, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig”

– fejtegette Sós Csaba.

A szövetségi kapitány rendszeresen egyeztet a kétszeres olimpiai bajnok világklasszis edzőjével, Szabó Álmossal, és bár arra nem szeretett volna kitérni, miről szoktak beszélgetni, annyit azért elárult, hogy az eszmecserék alapján számára nem volt váratlan az az időeredmény, amit Milák Kristóf Sopronban elért 100 méter pillangón.

Németh Nándort és Szabó Szebasztiánt is meglepte a kétszeres olimpiai bajnok

Az ugyanakkor még Sós Csabát is meglepte, hogy a Honvéd sztárja 100 méter gyorson legyőzte a vb-bronzérmes, olimpiai negyedik Németh Nándort. Utóbbi versenyzővel kapcsolatban azonban megjegyezte, hogy ha megússza azt az időt, amit a középdöntőben, akkor az ő nyakába akasztották volna az aranyérmet. Ráadásul Németh Nándor váltóban is versenyzett, így számára az ob új lebonyolítási formája még több úszást jelentett. A soproni versenyen ugyanis az 50, 100 és 200 méteres távokon háromszor kellett leúszni az adott távot mindazoknak, akik bejutottak a döntőbe.

A szakvezető hangsúlyozta: a 100 méter gyors olyan szám, amiben „nem lehet gatyázni”, főleg a világversenyeken. Az előfutamban, a középdöntőben és a döntőben is teljes erőbedobással kell teljesíteni. Felidézte, hogy Németh Nándor a pályafutása során a párizsi olimpián volt képes először arra, hogy az előfutamtól a döntőig tartó úton „egyre jobban ment, a döntőben pedig a legjobbját nyújtotta”. Úgy véli, az Eb kezdetéig még úsznia kell néhány versenyt ilyen szisztémában, és akkor nem lesznek ezzel gondjai. Mint fogalmazott, a soproni ob-n is „halálosan komolyan vette” már az előfutamokat és a középdöntőket is, megfelelő intenzitású volt a versenyzése. Azt gondolja,

nincs különösebben nagy jelentősége annak, hogy Sopronban 100 méter gyorson megelőzte Németh Nándort Milák Kristóf, ugyanis a világranglistán Németh Nándor van előrébb.

Milák Kristóf nemcsak Németh Nándort lepte meg, hanem 50 méter pillangón a szám egyik nagy specialistáját, Szabó Szebasztiánt is, akit 11 századmásodperccel előzött meg a döntőben. Sós Csaba úgy fogalmazott, ha Milák Kristóf odaáll versenyezni, akkor nincs könyörület, és nem nagyon hibázik.

Kitart-e a lendület a párizsi Eb-ig?

Ha ott lesz a párizsi Európa-bajnokságon, meglesz benne a motiváció, hogy induljon, akkor azzal érzelmileg is azonosulni fog, és megcsinálja azt, amit eltervez.

A szövetségi kapitány azt gondolja, Milák Kristóf a felkészülése és az edzettségi állapota alapján pontosan tudja majd, hogy mi az, amit elbír, és mi az, ami szükséges neki, de

ugyanilyen fontos, hogy tudjon azonosulni a helyzettel. Mint mondta, „ha a kettő között megvan az átfedés, akkor bele fog állni”.

Sós Csaba szerint érdemes óvatosan nyilatkozni azzal kapcsolatban, hogy részt vesz-e az idei, párizsi Eb-n Milák Kristóf. Felidézte, hogy három évvel ezelőtt is lehetett látni tőle biztató úszásokat az akkori ob-n, aztán egy hónappal később mégis úgy döntött, hogy nem indul a fukuokai világbajnokságon. Felhívta a figyelmet arra, hogy az élsport nagyon kemény, komoly fizikai megterheléssel jár, ráadásul bármikor jöhet egy nem kívánt sérülés vagy betegség, vagyis sok minden boríthatja a dolgokat, ezért Sós Csaba is óvatosabb Milák Kristóf szereplésével kapcsolatban, de azt gondolja, hogy indulni fog az augusztusi Európa-bajnokságon.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

