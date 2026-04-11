Megúszhatja a kiesést az MTK, a Kazincbarcikának annyi az NB I-ben

A fővárosi együttes két döntetlen és négy vereség után nyert újra pályaválasztóként.
A zalaiak november eleje után kaptak ki először idegenben, négy győzelem és három döntetlen volt a mérlegük.
Győzelmével az MTK hét pontra eltávolodott az utolsó előtti, kiesést jelentő helyen álló Diósgyőrtől, illetve az is eldőlt, hogy a sereghajtó Kazincbarcika a hátralévő négy forduló eredményeitől függetlenül az idény végén búcsúzik az NB I-től.
A sereghajtó Kazincbarcika 3-0-ra kikapott Miskolcon a vendég Újpesttől a labdarúgó Fizz Liga 29. fordulójának első szombati mérkőzésén.
A lila-fehérek a sikerükkel biztosan a következő idényben is az élvonalban szerepelnek.
A Nyíregyháza 2-0-ra legyőzte hazai pályán a Paksot a labdarúgó Fizz Liga 29. fordulójában, és legfeljebb két pontra van szüksége a bennmaradáshoz. Nemanja Antonov, a Nyíregyháza szerb légiósa két és fél év után szerzett újra gólt az NB I-ben, 2023 decemberében még az MTK labdarúgójaként volt eredményes. Tizenegy tavaszi bajnokija közül a Paks csupán hármat nyert meg, a szombat esti már a hatodik veresége volt az idény második felében.
Fizz Liga, 29. forduló:
MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 3-0 (0-0)
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 0-3 (0-1)
Nyíregyháza Spartacus-Paksi FC 2-0 (1-0)
Puskás Akadémia FC–ETO FC 1-4
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3-1
hétfőn játsszák:
Kisvárda Master Good-Debreceni VSC 20.00
Kedden pótolják 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést.
A tabella:
1. ETO FC 29 17 8 4 58-29 59 pont
2. Ferencvárosi TC 28 17 5 6 55-29 56
3. Zalaegerszegi TE FC 29 12 9 8 43-35 45
4. Debreceni VSC 28 12 9 7 41-34 45
5. Paksi FC 29 12 8 9 54-41 44
6. Puskás Akadémia FC 28 11 6 11 35-37 39
7. Kisvárda Master Good 28 11 6 11 33-42 39
8. Újpest FC 29 10 7 12 40-46 37
9. Nyíregyháza Spartacus FC 29 9 8 12 40-46 35
10. MTK Budapest 29 8 8 13 50-58 32
11. Diósgyőri VTK 29 5 10 14 36-52 25
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 29 5 2 22 27-63 17
A nyitóképen: Polgár Kristóf, a Kazincbarcika (elöl, b) és Horváth Krisztofer György, az Újpest játékosa. Az Újpest 3-0-ra gyõzött.