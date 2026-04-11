Megúszhatja a kiesést az MTK, a Kazincbarcikának annyi az NB I-ben

A fővárosi együttes két döntetlen és négy vereség után nyert újra pályaválasztóként.

A zalaiak november eleje után kaptak ki először idegenben, négy győzelem és három döntetlen volt a mérlegük.

Győzelmével az MTK hét pontra eltávolodott az utolsó előtti, kiesést jelentő helyen álló Diósgyőrtől, illetve az is eldőlt, hogy a sereghajtó Kazincbarcika a hátralévő négy forduló eredményeitől függetlenül az idény végén búcsúzik az NB I-től.

A sereghajtó Kazincbarcika 3-0-ra kikapott Miskolcon a vendég Újpesttől a labdarúgó Fizz Liga 29. fordulójának első szombati mérkőzésén.

A lila-fehérek a sikerükkel biztosan a következő idényben is az élvonalban szerepelnek.

A Nyíregyháza 2-0-ra legyőzte hazai pályán a Paksot a labdarúgó Fizz Liga 29. fordulójában, és legfeljebb két pontra van szüksége a bennmaradáshoz. Nemanja Antonov, a Nyíregyháza szerb légiósa két és fél év után szerzett újra gólt az NB I-ben, 2023 decemberében még az MTK labdarúgójaként volt eredményes. Tizenegy tavaszi bajnokija közül a Paks csupán hármat nyert meg, a szombat esti már a hatodik veresége volt az idény második felében.

Fizz Liga, 29. forduló:

MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 3-0 (0-0)

Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 0-3 (0-1)

Nyíregyháza Spartacus-Paksi FC 2-0 (1-0)

Puskás Akadémia FC–ETO FC 1-4

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3-1

hétfőn játsszák:

Kisvárda Master Good-Debreceni VSC 20.00

Kedden pótolják 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést.

A tabella:

1. ETO FC 29 17 8 4 58-29 59 pont

2. Ferencvárosi TC 28 17 5 6 55-29 56

3. Zalaegerszegi TE FC 29 12 9 8 43-35 45

4. Debreceni VSC 28 12 9 7 41-34 45

5. Paksi FC 29 12 8 9 54-41 44

6. Puskás Akadémia FC 28 11 6 11 35-37 39

7. Kisvárda Master Good 28 11 6 11 33-42 39

8. Újpest FC 29 10 7 12 40-46 37

9. Nyíregyháza Spartacus FC 29 9 8 12 40-46 35

10. MTK Budapest 29 8 8 13 50-58 32

11. Diósgyőri VTK 29 5 10 14 36-52 25

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 29 5 2 22 27-63 17

A nyitóképen: Polgár Kristóf, a Kazincbarcika (elöl, b) és Horváth Krisztofer György, az Újpest játékosa. Az Újpest 3-0-ra gyõzött.