A Fradi tartja a lépést az élen a Győrrel

Pályaválasztóként a Ferencváros a legutóbbi húsz Diósgyőr elleni bajnoki mérkőzése közül csak egyet veszített el, öt döntetlen mellett 14 összecsapást megnyert. A miskolciak rendelkeznek a leggyengébb teljesítménnyel idegenben, mivel csak kilenc pontot szereztek 15 mérkőzésen.
A Ferencváros kedden pótolja elmaradt mérkőzését a Puskás Akadémia ellen, majd jövő vasárnap, április 19-én jön a csúcsrangadó: Győrben összecsap a két éllovas, az ETO és a Fradi.
A labdarúgó Fizz Liga 29. fordulójának pénteki eredményei és további programja:
- Puskás Akadémia FC–ETO FC 1-4
- Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3-1
szombat:
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC, Miskolc 15.15
MTK Budapest–Zalaegerszeg 17.45
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 20.00
hétfő:
Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 20.00
kedd:
pótolják a 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést.
A tabella:
1. ETO FC 29 17 8 4 58-29 59 pont
2. Ferencvárosi TC 28 17 5 6 55-29 56
3. Zalaegerszegi TE FC 28 12 9 7 43-32 45
4. Debreceni VSC 28 12 9 7 41-34 45
5. Paksi FC 28 12 8 8 54-39 44
6. Puskás Akadémia FC 28 11 6 11 35-37 39
7. Kisvárda Master Good 28 11 6 11 33-42 39
8. Újpest FC 28 9 7 12 37-46 34
9. Nyíregyháza Spartacus FC 28 8 8 12 38-46 32
10. MTK Budapest 28 7 8 13 47-58 29
11. Diósgyőri VTK 29 5 10 14 36-52 25
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 28 5 2 21 27-60 17