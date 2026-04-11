A Fradi tartja a lépést az élen a Győrrel

Pályaválasztóként a Ferencváros a legutóbbi húsz Diósgyőr elleni bajnoki mérkőzése közül csak egyet veszített el, öt döntetlen mellett 14 összecsapást megnyert. A miskolciak rendelkeznek a leggyengébb teljesítménnyel idegenben, mivel csak kilenc pontot szereztek 15 mérkőzésen.

A Ferencváros kedden pótolja elmaradt mérkőzését a Puskás Akadémia ellen, majd jövő vasárnap, április 19-én jön a csúcsrangadó: Győrben összecsap a két éllovas, az ETO és a Fradi.

A labdarúgó Fizz Liga 29. fordulójának pénteki eredményei és további programja:

Puskás Akadémia FC–ETO FC 1-4

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3-1

szombat:

Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC, Miskolc 15.15

MTK Budapest–Zalaegerszeg 17.45

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 20.00

hétfő:

Kisvárda Master Good–Debreceni VSC 20.00

kedd:

pótolják a 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést.

A tabella:

1. ETO FC 29 17 8 4 58-29 59 pont

2. Ferencvárosi TC 28 17 5 6 55-29 56

3. Zalaegerszegi TE FC 28 12 9 7 43-32 45

4. Debreceni VSC 28 12 9 7 41-34 45

5. Paksi FC 28 12 8 8 54-39 44

6. Puskás Akadémia FC 28 11 6 11 35-37 39

7. Kisvárda Master Good 28 11 6 11 33-42 39

8. Újpest FC 28 9 7 12 37-46 34

9. Nyíregyháza Spartacus FC 28 8 8 12 38-46 32

10. MTK Budapest 28 7 8 13 47-58 29

11. Diósgyőri VTK 29 5 10 14 36-52 25

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 28 5 2 21 27-60 17