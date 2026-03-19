2026. március 19. csütörtök Bánk, József
A Ferencváros kezdõcsapata a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntõjében játszott SC Braga - Ferencvárosi TC visszavágó mérkõzésen a Braga Városi Stadionban 2026. március 18-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Majdnem 3,5 milliárd forintot hozott az FTC-nek a nagy El-menetelés

A zöld-fehérek 18 mérkőzést játszottak a 2025/2026-os szezonban az európai kupákban, és tízszer győztek.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Ferencváros idegenben 4–0-s vereséget szenvedett a portugál Bragától a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján, így 4–2-es összesítéssel búcsúzott a sorozattól, és véget ért az európai kupaszereplés Robbie Keane csapata számára.

A nagy menetelés után a metropol.hu kiszámolta, mennyi pénzt keresett a magyar bajnoki címvédő a nemzetközi kupaporondon a 2025/2026-os szezonban. A zöld-fehér klub összesen 18 meccset játszott az európai kupákban: hatot a Bajnokok Ligája selejtezőjében, nyolcat az Európa-liga alapszakaszában, négyet pedig utóbbi sorozat egyenes kieséses szakaszában. Ezeken a találkozókon az FTC tízszer nyert, négyszer játszott döntetlent és négyszer kapott ki.

Az EL-főtáblára jutásért automatikusan 4,3 millió euró (1,72 milliárd forint) járt, a ligaszakaszban elért győzelmekért 1,8 millió euró (720 millió forint), a három döntetlenért pedig 450 ezer euró (180 millió forint).

Az alapszakaszból való továbbjutásért további 300 ezer eurót (120 millió forintot) kapott az FTC, a nyolcaddöntős szereplésért pedig 1,7 millió euró (680 millió forint) járt a klubnak.

A Ferencváros összesen 8,55 millió eurót (3,42 milliárd forintot) keresett az Európa-liga 2025/2026-os idényében.

A transfermarkt.de oldal adatai szerint az FTC játékoskeretének jelenlegi értéke 43,38 millió euró, a legértékesebb futballisták pedig Mohammed Abu Fani, Ibrahim Cissé és Gavriel Kanikovszki 3-3 millió euróval.

Orbán Viktor nem engedett, két ország sem írta alá az Ukrajnával kapcsolatos zárónyilatkozatot az EU-csúcson

A magyar és a szlovák vezető is fenntartotta „vétóját”, pedig számos ország győzködte őket ennek ellenkezőjéről másfél órán keresztül a brüsszeli uniós csúcstalálkozón.
 

Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Miután az IDF váratlanul lebombázta Irán egyik gázmezőjét, Teherán válaszcsapást indított: katari földgázexport-létesítményeket támadtak meg és kazettás robbanófejekkel felszerelt rakétákkal támadták Izraelt - az utóbbi négy halálos áldozattal járt. Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan kritizálta Izraelt a csapás miatt és megígérte, hogy több ilyen támadás nem lesz. Sajtóhírek szerint Donald Trump Irán részleges megszállását tervezi. A Pentagon 200 milliárd dollárnyi plusz forrást kért a Kongresszustól a háború és annak hatásainak finanszírozásához. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború csütörtöki fejleményeivel.

Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet

A világ legnépszerűbb úti céljai 2026-ra sorra vezették be azokat a szigorításokat, amelyek közvetlenül megdrágítják az utazást:

Qatar calls energy plant strikes 'dangerous escalation' and says Iran must stop attacks

The price of gas has risen sharply in the UK and Europe following an attack on Qatar's Ras Laffan energy complex.

