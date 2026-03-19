Majdnem 3,5 milliárd forintot hozott az FTC-nek a nagy El-menetelés

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Ferencváros idegenben 4–0-s vereséget szenvedett a portugál Bragától a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján, így 4–2-es összesítéssel búcsúzott a sorozattól, és véget ért az európai kupaszereplés Robbie Keane csapata számára.

A nagy menetelés után a metropol.hu kiszámolta, mennyi pénzt keresett a magyar bajnoki címvédő a nemzetközi kupaporondon a 2025/2026-os szezonban. A zöld-fehér klub összesen 18 meccset játszott az európai kupákban: hatot a Bajnokok Ligája selejtezőjében, nyolcat az Európa-liga alapszakaszában, négyet pedig utóbbi sorozat egyenes kieséses szakaszában. Ezeken a találkozókon az FTC tízszer nyert, négyszer játszott döntetlent és négyszer kapott ki.

Az EL-főtáblára jutásért automatikusan 4,3 millió euró (1,72 milliárd forint) járt, a ligaszakaszban elért győzelmekért 1,8 millió euró (720 millió forint), a három döntetlenért pedig 450 ezer euró (180 millió forint).

Az alapszakaszból való továbbjutásért további 300 ezer eurót (120 millió forintot) kapott az FTC, a nyolcaddöntős szereplésért pedig 1,7 millió euró (680 millió forint) járt a klubnak.

A Ferencváros összesen 8,55 millió eurót (3,42 milliárd forintot) keresett az Európa-liga 2025/2026-os idényében.

A transfermarkt.de oldal adatai szerint az FTC játékoskeretének jelenlegi értéke 43,38 millió euró, a legértékesebb futballisták pedig Mohammed Abu Fani, Ibrahim Cissé és Gavriel Kanikovszki 3-3 millió euróval.