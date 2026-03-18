ÉLŐ: Sporting Braga–Ferencváros

A két csapat összeállítása. Sporting Braga: Hornicek – Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi – G. Martínez, Grillitsch, Gorby – Horta, Pau Víctor, Zalazar.

Ferencváros: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Júlio Romao, Abu Fani, O'Dowda – Yusuf, Joseph.

Robbie Keane tizenegye egy kivétellel azonos a Groupama Arénában pályára küldött gárdával, akkor Júlio Romao helyén a most eltiltott Zachariassen kezdett.

Feltűnő, hogy milyen sok szurkoló kísérte el a zöld-fehéreket a világ egyik legkülönlegesebb stadionjába, ahol az egyik kapu mögött sziklafal áll.