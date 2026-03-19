Nem örülnek a Fradi-szurkolók: megbüntette a csapatot az UEFA

Az UEFA csütörtöki közleménye szerint a klubnak előbbi vétségért 20 ezer eurót (7,9 millió forint) kell fizetnie, illetve egy korábbi felfüggesztett büntetése is életbe lépett, így a következő nemzetközi hazai mérkőzésén a B2-es szektort nem nyithatja meg. A pirotechnika alkalmazása miatt további 11 250 (4,4 millió forint) euróra büntették az egyesületet.

További büntetésként két további szektorban, a C4-esben és a C5-ös 500 férőhelyt kell lezárnia, ezt azonban egy évre felfüggesztették.

A Ferencváros a párharc első mérkőzését hazai környezetben 2-0-ra nyerte, a csütörtöki visszavágón Portugáliában azonban 4-0-s vereséget szenvedett, ezzel búcsúzott a második számú európai kupasorozattól.