2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Gróf Dávid kapus (j3) a Ferencváros játékosa a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntõs párharc Ferencvárosi TC - SC Braga elsõ mérkõzésén a Groupama Arénában 2026. március 12-én.MTI/Koszticsák Szilárd
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Nem örülnek a Fradi-szurkolók: megbüntette a csapatot az UEFA

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága pénzbüntetéssel és szektorbezárással sújtotta a Ferencvárost, a Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntős párharc első, budapesti mérkőzésén történt rasszista szurkolói megnyilvánulások, illetve pirotechnika használata miatt.

Az UEFA csütörtöki közleménye szerint a klubnak előbbi vétségért 20 ezer eurót (7,9 millió forint) kell fizetnie, illetve egy korábbi felfüggesztett büntetése is életbe lépett, így a következő nemzetközi hazai mérkőzésén a B2-es szektort nem nyithatja meg. A pirotechnika alkalmazása miatt további 11 250 (4,4 millió forint) euróra büntették az egyesületet.

További büntetésként két további szektorban, a C4-esben és a C5-ös 500 férőhelyt kell lezárnia, ezt azonban egy évre felfüggesztették.

A Ferencváros a párharc első mérkőzését hazai környezetben 2-0-ra nyerte, a csütörtöki visszavágón Portugáliában azonban 4-0-s vereséget szenvedett, ezzel búcsúzott a második számú európai kupasorozattól.

