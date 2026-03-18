2026. március 18. szerda Ede, Sándor
A Ferencváros játékosainak gólöröme a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntõjében játszott Ferencvárosi TC - SC Braga elsõ mérkõzésen a Groupama Arénában 2026. március 12-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Történelmi kupanegyeddöntő küszöbén a Ferencváros

ELŐZMÉNYEK

Negyvenegy év szünet után juthat újra a legjobb nyolc közé magyar labdarúgócsapat európai kupasorozatban, a Ferencváros ugyanis kétgólos előnnyel lép pályára szerda délután Bragában, az Európa-liga nyolcaddöntős párharcának visszavágóján.

Legutóbb a székesfehérvári Videoton FC-nek sikerült negyeddöntőben szerepelnie, mégpedig az El jogelődjében, az UEFA Kupában, amelynek 1984/1985-ös kiírásában egészen a döntőig menetelt.

Hasonló bravúrhoz az FTC-nek még további két párharcot kellene sikerrel vennie, elsőként azonban az a feladata, hogy a múlt csütörtöki, hazai kétgólos győzelem (2–0) után a portugáliai visszavágón kiharcolja a továbbjutást. Ha sikerrel jár, akkor az 1975-ös, a Kupagyőztesek Európa Kupájában (KEK) végrehajtott menetelése után, tehát 51 évet követően játszhat negyeddöntőt kontinentális versenysorozatban.

Az már biztos, hogy a budapesti mérkőzésen sárga lapot kapott Kristoffer Zachariassen eltiltás miatt nem léphet pályára Bragában, így a középpálya egyik meghatározó tagjának játékáról kényszerül lemondani Robbie Keane. A Ferencváros vezetőedzője az első találkozó után rögtön hangsúlyozta: nagy siker a hazai diadal, de a párharcot tekintve ez még csak az első félidő volt.

A magyar bajnok nagy intenzitással és szervezett, fegyelmezett letámadással bénította meg a Groupama Arénában a portugál rivális játékát, de a Bragának ennek ellenére is voltak felvillanásai, helyzetei, sőt, az összecsapás bizonyos periódusaiban a kapuja elé szegezte az FTC-t.

A vártnál talán valamivel lassabban futballozó portugál együttes végül nem tudta megszerezni a számára lényeges idegenbeli gólt, így most otthon próbálhatja meg ledolgozni a hátrányát. Bár vélhetően nem esik majd neki teljesen meggondolatlanul a Ferencvárosnak, hiszen a zöld-fehérek csatárkettőse, Yusuf Bamidele és Lenny Joseph is veszélyes lehet gyors ellentámadások esetén.

Bajnoki mérkőzést a hétvégén egyik csapat sem játszott: az FTC a Puskás Akadémia elleni hazai NB I-es találkozóját, míg a Braga a Casa Piával szembeni, idegenbeli meccsét halasztotta el. Mindkét együttesnek rendelkezésére állt így öt teljes nap arra, hogy a visszavágóra készüljön, amely a megszokott csütörtöki játéknap helyett ezúttal szerdán lesz. Egy nappal később ugyanis az FC Porto játszik hazai El-nyolcaddöntőt a Stuttgart ellen, a portugál hatóságok pedig biztonsági okokra hivatkozva nem engedélyezték, hogy azonos napon rendezzenek meccseket az egymástól 55 kilométerre lévő két helyszínen. A kezdési időpont szintén meglehetősen korai, a találkozót ugyanis az európai szövetség (UEFA) szabályzata szerint a szerdán 18.45-től sorra kerülő Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt kell még megrendezni.

Mire számítanak a bukmékerek?

A fogadóirodáknál a Braga győzelme nagyjából másfélszeres szorzóval játszható meg, míg a Ferencváros idegenbeli sikeréért körülbelül hatszoros pénzt ajánlanak. Más és fontosabb kérdés, hogy magára a továbbjutásra jóval esélyesebbnek érzik a bukmékerek Robbie Keane együttesét: a Ferencváros negyeddöntőbe kerülésére valamivel kevesebb mint másfélszeres haszon reményében fogadhatnak a játékosok, míg a portugálok legjobb nyolc közé jutása csaknem háromszoros szorzóval játszható meg.

A Braga–Ferencváros mérkőzés szerdán – magyar idő szerint –16.30-kor kezdődik és az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió, a Kossuth Rádió, valamint az Infostart is élőben közvetíti. A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével játszik majd a negyeddöntőben. A csütörtökön sorra kerülő sevillai visszavágó előtt a görög együttes 1–0-ra vezet összesítésben.

Nem jutott a környezetbe radioaktív szennyezés az iráni atomlétesítmények elleni izraeli–amerikai támadás hatására, a mérések szerint a háttérsugárzás nem nőtt meg – erről is beszélt az InfoRádió EnergiaVilág című műsorának nyilatkozva Aszódi Attila atomenergetikai szakértő. Közben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi pénteken bejelentette: a NAÜ egy új nukleáris megállapodás létrehozásán dolgozik az Egyesült Államok és Irán között.
 

