Robbie Keane: szenvedni fogunk

Robbie Keane, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint a Braga otthonában szerdán sorra kerülő Európa-liga-nyolcaddöntős párharc visszavágója más lesz, mint a múlt hét csütörtökön játszott budapesti találkozó, ezért jelezte, lehetnek periódusok, amelyekben együttese „szenvedni fog”.

A 45 éves ír szakember ismét hangsúlyozta, hiába vezetnek összesítésben 2-0-ra, a játékosai teljes mértékben megértették, hogy a párharcnak csak a félidejében vannak, és kemény összecsapást kell megvívniuk Portugáliában.

„Ha az ilyen minőséget képviselő riválisokkal szemben mély védekezést választunk, azzal csak magunknak tesszük nehézzé a feladatot, ezt ugyanis nem lehet kilencven percen keresztül csinálni egy olyan játéktudással és labdatartási képességgel rendelkező riválissal szemben, mint például a Braga. A futballban egy gól is sok mindent megváltoztathat, de ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Nagyon nehéz dolgunk lesz itt szerdán, egyes időszakokban bizonyosan szenvedni is fogunk, de azon vagyunk, hogy ők is szenvedjenek” – jelentette ki Keane.

A magyar bajnok trénere elmondta, az, hogy hat nap állt rendelkezésre az első mérkőzés és a visszavágó között, jó, mert amikor ő a Premier League-ben játszott, háromnaponta kellett pályára lépniük.

„Természetes, hogy az ellenfelünk hisz magában és a továbbjutásában, de én is hiszek magunkban. Más meccsre számítok, talán taktikai szempontból kipróbálnak valami mást, de ezt nem tudom, nem is tudhatom. Mi mindenesetre felkészültünk a lehető legtöbb forgatókönyvre” – nyilatkozta az ír edző, aki szerint a tanítványainak a múlt csütörtökön látottakhoz hasonlóan „óriási energiával és erőfeszítéssel” kell futballozni szerdán is.

„A korai időpont nekem tetszik, hiszen nem kell az ebéd után még hosszú órákat ücsörögni a szállodai szobában,

hanem szinte azonnal jöhetünk a stadionba” – mondta Keane a szokatlan kezdési időpontot szóba hozó kérdésre.

Lenny Joseph, az FTC csatára szintén úgy vélekedett, hogy nagyon nehéz meccs vár rájuk Bragában, ezért nagyon figyelmesen kell majd játszaniuk.

A 25 éves francia támadó elárulta, az elmúlt napok edzésein külön gyakorolta a támadások befejezését előkészítő utolsó passzokat, valamint maguknak az akcióknak a lezárását is. Hozzátette, szeret Bamidele Yusuffal együtt futballozni, az utóbbi időben az FTC csatárkettőseként remekül segítik ki egymást a különböző szituációkban.

A Braga-Ferencváros mérkőzés szerdán – magyar idő szerint – 16.30-kor kezdődik. A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével játszik majd a negyeddöntőben. A csütörtökön sorra kerülő sevillai visszavágó előtt a görög együttes 1-0-ra vezet összesítésben.