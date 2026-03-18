2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Ferencvárosi szurkolók a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Komoly biztosítást kapnak ma a Fradi-drukkerek Portugáliában

Infostart / MTI

Megvan a pontos és teljes szurkolói program, négy konzul őrzi minden lépésüket.

Négy magyar konzul lesz jelen a Ferencváros-Braga futballmérkőzés helyszínén szerdán Portugáliában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető aláhúzta, hogy a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében rendezett összecsapásra közel hétszáz darab vendégjegy kelt el, így a Fradi komoly szurkolói támogatásra számíthat.

Azzal folytatta, hogy a drukkereknek egy része charterjárattal érkezik Portóba, ahonnan négy busz fogja átvinni őket Bragába.

Illetve tudatta, hogy helyi idő szerint 12.30-től lehet a vouchereket beváltani jegyekre, majd 14 órakor indul a vonulás a stadionba.

Szijjártó Péter ezután közölte, hogy négy konzul kollégája fogja segíteni a magyarokat a helyszínen. „A gyülekezési és voucher-beváltási ponton, a stadionban és a repülőtéren is lesz magyar konzul. Hozzájuk nyugodtan fordulhatnak bármilyen ügyes-bajos dolgukkal” – mondta.

Végül pedig közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is reggel hat órától, amelyet baj esetén lehet hívni: +36-30-1209-151.

„Jó szurkolást kívánunk mindenkinek! Remélem, hogy a Fradi-szurkolók ki tudják szurkolni a zöld-fehérek továbbjutását. Sok sikert kívánok!” – összegzett.

Dénes Ferenc: a szintet lépett Szoboszlai Dominik számára két komoly kísértés jön számításba

Ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik a horvát Luka Modrichoz hasonló kultikus futballsztár legyen, valószínűleg a Real Madridban kellene játszania – mondta az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász a Liverpool játékosáról. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb szabadrúgásgólja után sokadjára is bekerült az angol bajnoki forduló legjobbjai közé, ráadásul az értéke az egyik leghitelesebb becslés szerint már 100 millió euró.
Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Izrael azt állítja: megölte Irán biztonsági főnökét, aki gyakorlatilag az ország de facto vezetője volt. Irán megerősítette a halál tényét. A veterán Ali Laridzsani élete során több posztot is betöltött az államgépezetben és diplomataként is dolgozott. Elemzők szerint halála jelentősebb hatású, mint Hamenei ajatollah likvidálása.
 

Halál és káosz Libanonban: Izrael megkezdte a Hezbollah célpontjainak támadását

A nappali közepén robbant az iráni kazettás rakéta

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét

Óriásbombákat vetett be az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros térségében

Lemondott az amerikai Terrorizmusellenes Központ vezetője

Donald Trump európai „hálátlanságról” ír

Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
Váratlan helyről kapott ajánlatot Tajvan, amely megoldaná a fenyegetett ázsiai sziget energiaválságát

Vaskos pluszköltség érkezik az olcsó online rendelésekre: rengeteg magyarnak kell majd a zsebébe nyúlnia júliustól

Israel strikes central Beirut as US targets Iran's missile sites along the Strait of Hormuz

2026. március 18. 08:55
Fradi: élet vagy halál? – Sport a tévében
2026. március 18. 08:32
Elhunyt a legendás Dávid Sándor
×
×