2026. január 25. vasárnap Pál
Marozsán Fábián a dán Holger Rune ellen játszik a Hamburgban zajló salakpályás tenisztorna férfi versenyének első fordulójában 2024. július 16-án.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Marcus Brandt

Taróczy Balázs: még nagy sikerek várnak Marozsán Fábiánra

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Veresége ellenére büszke lehet a teljesítményére és az elmúlt hetekben nyújtott formájára Marozsán Fábián, aki kétszettes előnyről kikapott a volt világelső Danyiil Medvegyevtől az ausztrál nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójában – erről beszélt az Inforádióban Taróczy Balázs.

„Szerintem ha majd Marozsán Fábián visszaemlékezik erre a meccsre, akkor arra gondolhat, hogy nagy lehetőséget kapott. De minden játékosnak rengeteg olyan nagy lehetősége van a pályafutása során, amivel nem tud élni. Összességében mégis úgy látom, hogy ő most tényleg nagyon-nagyon jó formában van” – mondta a korábbi Grand Slam-győztes teniszező.

Taróczy Balázs felidézte, hogy nemrég Marozsán Fábián Aucklandben bejutott az elődöntőbe és megverte Casper Ruud-ot, ami szerinte óriási eredmény volt. Utána pedig az ausztrál bajnokságon megverte Arthur Rinderknech-et, aki rendkívül veszélyes ellenfél, hiszen óriás adogatásai vannak. Aztán pedig Medvegyevvel, a világ egyik legjobbjával vívott óriási csatát.

„Nagyon-nagyon szoros mérkőzést játszottak. Sajnos nem tudott nyerni, bár tényleg egészen kicsin múlott a győzelem” – tette hozzá az egykori teniszcsillag. Taróczy Balázs véleménye szerint nem a balszerencse miatt maradt el a győzelem.

„Nem mondanám, hogy pechje volt, mert az ilyen mérkőzéseket az ember nem azért veszíti el, mert nem volt szerencséje.

Egészen kevés hiányzott, a győzelemhez”. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy Marozsán Fábián évről évre fejlődik, és ez különösen a kemény pályán mutatott játékán érződik. Ezért nagyon is jónak tartja a Medvegyevvel szembeni csatát, még akkor is, ha nem tudott nyerni.

Arra kérdésre, hogy egy ilyen mérkőzésen mi dönt, Taróczy Balázs azt válaszolta, hogy mindenképpen a mentális állapot. Mint mondta, ez a tenisz év még csak most kezdődött, így hamarosan javulhatnak Marozsán Fábián eredményei is.

A korábbi Grand Slam-győztes egyébként arra számít, hogy Marozsán Fábián hamarosan feljebb lép a világranglistán és a jelenlegi 47-ről akár a 30. helyig is eljuthat. Ezt a véleményét arra alapozta, hogy Marozsán elsősorban a kemény pályákon játszik jól, márpedig ma már a versenyek nagy része ilyenen zajlik. Visszatérve a teniszezők szellemi megpróbáltatásaira, az egykori bajnok azt mondta, hogy

a lelki felkészülés talán még fontosabb, mint a fizikai.

„Az embernek meg kell ismernie saját magát, meg ezt a játékot is. Tudnia kell, hogy mit csinálhat, amikor 2–0-ra vezet, és mennyire fontos, hogy azonnal lezárja a mérkőzést. Vagy esetleg reménykedjen abban, hogy 2–0-nál földob egy szettet, és utána pihen egy kicsit. Szóval ezeket mind meg kell tanulnia, de szerintem nagyon-nagyon jó úton van ahhoz, hogy hamarosan még nagyobb sikereknek tudjunk majd örülni" – hangsúlyozta Taróczy Balázs.

