2026. január 16. péntek Gusztáv
Golopencza Szonja, az UVSE kapusa a BENU nõi vízilabda Magyar Kupa UVSE - BVSC-Manna ABC bronzmérkõzésén a Szõnyi úti Laky Károly Uszodában 2025. december 6-án. A bronzérmet a tavalyi gyõztes UVSE nyerte, miután a helyosztón 14-11-re legyõzte a BVSC-t.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Fiatalítás a válogatottnál: két újonc készülhet élete első Eb-jére

Infostart / MTI

Két, világversenyen még nem szerepelt játékos került be a magyar női vízilabda-válogatott Európa-bajnoki keretébe, melyet Cseh Sándor szövetségi kapitány pénteken hirdetett ki.

A magyar szövetség honlapjának híre szerint a 15 fős utazó keretből 13-an részesei voltak a tavalyi szingapúri világbajnokságon nyert ezüstéremnek, Aubéli Tekla és Golopencza Szonja viszont karrierje első felnőtt világversenyére készülhet. A cikk emlékeztetett rá, hogy korábban mindketten többször is részt vettek a felnőttválogatott felkészülésében, és kulcsszerepet játszottak az U20-as nemzeti együtteses 2023-as világbajnoki diadalában.

„Mindig nehéz döntés ez, és nem azért, mert egy világbajnoki ezüstérmes csapatról van szó – idézte a honlap Cseh Sándort. – Sokkal inkább amiatt, mert mindenki nagyon odateszi magát az edzéseken, a lányok tényleg a maximumot nyújtották, akik bekerültek ugyanúgy, mint azok, akik most nem. De folyamatosan jönnek az újabb események, az Eb után lesz Világkupa Divízió I-es torna tavasszal, azaz lehet harcolni a csapatba kerülésért, még azoknak is, akik esetleg most a felkészülési keretben sem szerepeltek.”

A szakvezető jelezte azt is, hogy három fiatal játékos, Schmuck Tünde, Alaksza Kinga és Hetzl Adrienn, továbbra is a csapattal edz, segítve a felkészülés utolsó szakaszának munkáját.

A magyar válogatott a madeirai Európa-bajnokságig még két felkészülési mérkőzést vív, előbb szombaton az amerikaiakkal, majd szerdán 18 órától a világbajnok görögökkel.

A csapat Funchalban január 26-án az olimpiai bajnok spanyolokkal vívja első meccsét, majd 27-én a románokkal, 29-én pedig a házigazda portugálokkal játszik a B csoportban, ahonnan az első két hely ér továbbjutást. A középdöntőben a D csoportból kaphat ellenfelet, melyben a címvédő hollandok, valamint az izraeliek, a svájciak és a britek szerepelnek. Az egymás elleni eredményeket magukkal viszik a csapatok. Az elődöntőbe az első két helyezett jut be.

A magyar válogatott Eb-kerete:

  • kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC)
  • mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla (UVSE), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (DFVE), Hajdú Kata (UVSE), Keszthelyi Rita (FTC), Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Rybanska Natasa (CN Sabadell), Sümegi Nóra (DFVE), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC), Varró Eszter (UCLA)

×